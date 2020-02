Prieskum preferencií: SNS by do parlamentu neprešla, OĽaNO je najsilnejšou opozičnou stranou

Parlamentné voľby 2020 by vo februári vyhral Smer.

13. feb 2020 o 10:12 Lucia Praus

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali v prvej polovici februára, Smer by ako preferenčne najsilnejšia strana získal 17 percent.

Ukázal to prieskum agentúry Focus na objednávku koalície PS-Spolu. Koncom januára Smer získal 18 percent.

OĽaNO ako líder opozície

Najsilnejšou opozičnou stranou je OĽaNO.

Agentúra Focus mu namerala 13,3 percenta, čím potvrdila aj minulotýždeňové meranie agentúry AKO. Aj v nej skončilo hnutie Igora Matoviča druhé so ziskom 13,5 percenta.

Nasledujú extrémisti z ĽSNS, ktorých by volilo 12,2 percenta, koalícia PS-Spolu so ziskom 9,3 percenta a Za ľudí so ziskom 8,2 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so ziskom 7,8 percenta, KDH so ziskom 5,4 percenta a SaS so ziskom 5,3 percenta.

SNS mimo parlament

Mimo parlamentu by zostala koaličná SNS, ktorú by volilo 4,4 percenta.

V meraní Focusu narástla aj Vlasť Štefana Harabina, ktorá v porovnaní s dvoma percentami v januára získal 3,2 percenta. Dobrá voľba Tomáša Druckera má štyri percentá rovnako ako na konci januára.

Demokratické opozičné strany by dokázali zostaviť koalíciu bez Sme rodina, spolu by mali 79 mandátov.

Maďarské strany Most-Híd a Maďarská komunitná spolupatričnosť by tiež zostali mimo parlamentu.

Vzorku tvorilo 1005 respondentov.

