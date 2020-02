Čipové karty pre občianske preukazy budú stáť vyše troch miliónov

Čistopisy dokladov má rezortu vnútra dodať holandská spoločnosť Idemia The Netherlands B.V.

13. feb 2020 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Dodanie 1 800 000 kusov čistopisov občianskych preukazov s čipom vyjde ministerstvo vnútra na 3 110 400 eur s DPH.

Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, preukazy nakúpi od holandskej spoločnosti Idemia The Netherlands B.V. Do 1. marca tohto roku má firma podľa zmluvy dodať štyristotisíc kusov preukazov, rovnaký počet do júla a takisto do novembra.

Po ďalších 300 000 preukazov má holandská spoločnosť rezortu vnútra dodať do marca 2021 a tiež do júla budúceho roku. Záručná doba na čistopisy je podľa zmluvy 10 rokov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

Rovnaká spoločnosť má ministerstvu vnútra dodať aj služobné preukazy pre príslušníkov Policajného zboru SR, iných zamestnancov rezortu vnútra alebo zamestnancov Národného bezpečnostného úradu. Ministerstvo za ne zaplatí 364 170 eur.

Do marca tohto roku má Idemia The Netherlands B.V. doručiť 10-tisíc čistopisov služobných preukazov pre policajtov. Ďalších 40-tisíc takýchto čistopisov by ministerstvo malo obdržať do júna. Rovnako do júna by mali rezortu dodať aj 100-tisíc preukazov pre zamestnancov. Pokiaľ ide o Národný bezpečnostný úrad, ten má do júna dostať pre svojich zamestnancov 2 500 preukazov.

Zmluvy zo spoločnosťou Idemia The Netherlands B.V. zahŕňajú aj dodanie 250 000 kusov čistopisov vodičských preukazov a 950 000 kusov osvedčení o evidencii vozidla. Náklady na dodanie týchto dokladov predstavujú 2 136 000 eur.