Prieskum preferencií: OĽaNO opäť narástlo, je tesne za Smerom

Pozrite si najnovší prieskum preferencií politických strán od agentúry AKO.

14. feb 2020 o 11:58 Lucia Praus

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

BRATISLAVA. Posledný prieskum pred volebným moratóriom od agentúry AKO potvrdil nárast hnutia OĽaNO, ktoré skončilo ako druhá najsilnejšia strana so ziskom 15,5 percenta.

OĽaNO Igora Matoviča si tak polepšilo v porovnaní so štvrtkovým prieskumom Focusu a minulotýždňovým prieskumom AKO o dve percentá.

Minulý piatok mu agentúra AKO namerala 13,5 percenta.

Matovič narástol

Preferenčne najsilnejší je stále Smer, jeho mierny pokles však potvrdil po agentúre Focus aj prieskum AKO. Smer by podľa neho volilo 16,9 percent. Smer a OĽaNO tak od seba delí vyše jedno percento.

Začiatkom februára by Smer podľa agentúry AKO volilo 17,3 percenta opýtaných.

Na treťom mieste skončili extrémisti z ĽSNS so ziskom 10,3 percenta, nasleduje koalícia PS-Spolu so ziskom 9,4 percenta. Stranu bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí by volilo 8,9 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina 7,2 percenta.

Opozičná SaS, ktorá sa v prieskumoch pohybuje na hranici zvoliteľnosti získala v meraní AKO 6,1 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH so ziskom 5,3 percenta.

Opozičné strany by dokázali vytvoriť väčšinovú vládu s 80. mandátmi aj bez Kollárovho hnutia Sme rodina.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

SNS na hrane

Koaličnú SNS by volilo rovných päť percent, čo je hranica pre vstup do parlamentu. Vo štvrtkom prieskume Focusu by sa do parlamentu so ziskom 4,4 percenta nedostala.

Maďarské strany Most-Híd a Maďarská komunitná spolupatričnosť by zostali mimo parlamentu. Dobrú voľbu Tomáša Druckera by volilo 4,3 percenta opýtaných a Vlasť Štefana Harabina 1,5 percenta respondentov.

Agentúra AKO robila prieskum od 11. do 13. februára na vzorke 1000 respondentov.

Rozloženie síl v parlamente

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.