Lajčák je proti vytvoreniu ministerstva európskych záležitostí

Lajčák sa po uplynutí mandátu chce opäť stať profesionálnym diplomatom.

13. feb 2020 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. Vytvorenie samostatného ministerstva európskych záležitostí by podľa súčasného ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru) nebolo správne.

Povedal to na konferencií Zahraničná a európska politika 2016-2020, ktorá sumarizovala aj jeho pôsobenie vo vedení rezortu. Lajčák sa po uplynutí mandátu chce opäť stať profesionálnym diplomatom.

Vo svojom prejave na konci konferencie dal budúcemu ministrovi viacero rád, ktorými by sa mal podľa neho riadiť.

Lajčák nové ministerstvo nechce

Lajčák v prejave upozornil na to, že vytvorenie samostatného ministerstva pre európske záležitosti, o ktorom sa hovorí v opozícii, by bolo chybou.

„Za osem rokov, počas ktorých toto ministerstvo v názve nesie aj európske záležitosti, si nespomínam, že by sa niekto sťažoval na výkon našej koordinačnej činnosti v európskych záležitostiach. Napriek tomu počúvam názory, že treba európske záležitosti vziať z tohto rezortu. Považujem to za neopodstatnené a chybné,“ povedal.

Vyzval preto budúceho ministra nech „neopravuje to, čo nie je pokazené“. Takisto ho upozornil na to, aby „nespolitizoval to, čo nie je spolitizované“.

Podľa Lajčáka by budúce vedenie rezortu nemalo prenášať svoje politické výhrady na zamestnancov a malo by udržať profesionalitu diplomatického zboru.

Podporil členstvo v Únii a NATO

„Napriek všetkým problémom, krízam a pnutiam si nemyslím, že by sme mohli byť prosperujúcejší mimo Európskej únie. Bezpečnejší mimo NATO a úspešnejší vo svete bez jasných pravidiel a silných inštitúcií,“ zdôraznil.

Podľa neho ministerstvo zahraničných veci najmä v posledných rokoch muselo chrániť slovenský strategický konsenzus.

Lajčák podotkol, že ho „udivovali“ najmä tie úvahy, ktoré prichádzali zvnútra krajiny a ponúkali „staré recepty“. Tými si Slovensko prešlo v 90-tych rokoch.

„Nebol som rád, keď som videl, že zahranično-politický konsenzus je podkopávaný a spochybňovaný,“ dodal s tým, že bolo ho náročné zachovať.



Slovensko podľa neho v zahraničnej politike čaká desať, ešte nestabilnejších, rokov.

„Moja tretia výzva preto znie, neobjavujte objavené. Nerozbite strategický kompas Slovenska. Upevňujte strategické zahraničnopolitické ukotvenie, ktoré Slovensku zabezpečilo, že je najvplyvnejšie, najprosperujúcejšie a najbezpečnejšie v celej svojej doterajšej histórii,“ dodal na záver.