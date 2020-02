Poslanci Mostu-Híd neplánujú prísť na mimoriadnu schôdzu

Sme rodina schôdzu nepodporí, zrejme ani SaS.

13. feb 2020 o 16:57 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Mosta-Híd na budúcotýždňovú mimoriadnu schôdzu parlamentu pravdepodobne neprídu. Zvolanie schôdze iniciovali poslanecké kluby SNS a Smeru.

ĽSNS ju chce otvoriť, pretože chce rokovať o Istanbulskom dohovore. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zvolal schôdzu na utorok 18. februára.

"Určite nebudeme podporovať návrhy, pre ktoré sa zvoláva táto schôdza, ale budeme o tom ešte diskutovať na klube. S najväčšou pravdepodobnosťou sa poslanci za Most-Híd na nej ani nezúčastnia," uviedol pre TASR podpredseda Národnej rady (NR) Andrej Hrnčiar (Most-Híd).

SaS schôdzu zrejme nepodporí

Poslanecký klub ĽSNS podľa slov poslanca Martina Beluského chce otvoriť schôdzu, aby sa na nej prerokovalo odmietnutie Istanbulského dohovoru.

Podpora vládnych sociálnych návrhov závisí od rokovania poslaneckého klubu, ktoré podľa Beluského ešte nebolo.

Nevylučuje, že ĽSNS predloží upravený program schôdze. Ak sa bude hlasovať len o návrhu programu, ktorý je avizovaný, budú poslanci za ĽSNS hlasovať za, povedal Beluský pre TASR.

Alojz Baránik (SaS) chce, aby poslanci za SaS na schôdzu prišli, no jej otvorenie nechce podporiť. Ak sa schôdza otvorí, Baránik je za to, aby sa poslanci zapojili do diskusie.

Poslanci za OĽaNO sa podľa lídra Igora Matoviča na schôdzi zúčastnia, pretože "pracujú do posledného dňa". Jej otvorenie poslanci nepodporia, avšak do diskusie sa podľa Matoviča zapoja.

Hnutie Sme rodina podľa jeho predsedu Borisa Kollára nepomôže otvoriť mimoriadnu schôdzu. V prípade, že sa otvorí, poslanci zo Sme rodina zahlasujú za 13. dôchodok.

Remišová na schôdzu príde

Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová sa podľa svojich slov zúčastní na schôdzi, aby "zablokovala prijatie škodlivých zákonov".

"Na schôdzu prídem, využijem tú situáciu na to, aby som v pléne vysvetlila ľuďom, o aký podvod ide. Nemusím sa 'zaprezentovať' na začiatku, ale na schôdzi budem," uviedla poslankyňa, ktorá kandiduje v parlamentných voľbách za stranu Za ľudí.

Poslanci Katarína Cséfalvayová, Peter Kresák a Martin Fedor (všetci nezaradení) nepodporia mimoriadnu schôdzu.

"Sme presvedčení, že všetky kreslá normálnych politikov zostanú v utorok prázdne a nebudú robiť komparz na generálke koalícii Smeru-SD s extrémistami," napísali poslanci na sociálnej sieti. Všetci traja kandidujú za stranu Dobrá voľba.

Nezaradený poslanec a predseda strany Spolu Miroslav Beblavý povedal, že nezaradení poslanci z tejto strany sa na mimoriadnej schôdzi nebudú prezentovať a nebudú ani hlasovať za predložené návrhy.

Na poslednú chvíľu

V stredu (12. 2.) vláda schválila návrhy zákonov, ktoré budú na programe mimoriadnej schôdze pléna.

Ide o návrh na zrušenie diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, návrh na zdvojnásobenie prídavku na dieťa, ako aj návrh na zavedenie 13. dôchodku.

O všetkých týchto návrhoch má parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda tiež v stredu vyslovila nesúhlas s Istanbulským dohovorom a navrhuje Národnej rade, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Aj touto témou by sa mali poslanci na mimoriadnej schôdzi zaoberať.