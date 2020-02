OĽaNO dobieha Smer. Kto by vytvoril vládu? Vyklikajte si koalíciu

Parlamentné voľby 2020: Prieskum AKO, február

BRATISLAVA. Aj dva týždne pred parlamentnými voľbami 2020 je najsilnejšou politickou stranou Smer, veľmi výrazne sa však k nemu približuje OĽaNO.

V najnovšom prieskume agentúry AKO, ktorý je posledným pred voľbami, má Smer 16,9 percenta, druhé OĽaNO iba o 1,4 percenta menej.

Do parlamentu by sa dostalo dokopy deväť strán, SNS by prešla iba veľmi tesne s piatimi percentami.