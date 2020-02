Rezort obrany delil polrok od vysokej pokuty za obstaranie stíhačiek

Ministerstvo doteraz zaplatilo za nedodanie dokumentácie pri projekte lietadiel 4000 eur.

14. feb 2020 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Polroka delilo ministerstvo obrany od hrozby 80 miliónovej pokuty.

Ak by totiž stíhacie lietadlá F-16 nakúpilo po prvom januári 2019, teda o šesť mesiacov neskôr ako reálne k nákupu došlo, úrad by sa mohol riadiť novou legislatívou.

Tá mu umožňuje uložiť pokutu vo výške piatich percent z ceny obstarávania.

Štvrtá poriadková pokuta

Pri investícii ministerstva obrany za 1,589 miliardy eur by teda výška pokuty mohla dosiahnuť čiastku 80 miliónov. Doteraz rezort zaplatil úradu na pokutách v súvislosti s obstarávaním stíhačiek štyritisíc eur.

„Úrad v tejto veci uložil v zmysle zákona platného do 31. decembra 2018 (teda vzťahujúceho sa na danú zákazku) Ministerstvu obrany už štvrtú poriadkovú pokutu vo výške tisíc eur za to, že úradu nedoručili dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie vo veci. Voči takémuto konaniu úrad pripravil legislatívne opatrenia, tie sú už v novele, ktorá je účinná od 1. januára 2019, podľa nej by v takomto prípade úrad mohol uložiť pokutu vo výške päť percent zo zmluvnej ceny,“ uviedla hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

SNS sa odvoláva na obstarávanie vláda-vláda

Rezort obrany so závermi úradu nesúhlasil, argumentoval tým, že kontrakt bol realizovaný cez vládu príslušného výrobcu, a preto sa pri ňom nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.

Ministerstvo obrany dotiahlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16.

Ich dodanie je naplánované do roku 2024. Lietadlá boli obstarané cez americký program spôsobom vláda-vláda.

Slovenské nebo v súčasnosti strážia zastaralé stroje MiG-29, na ktorých prevádzku Slovensko navyše vynakladá ročne desiatky miliónov eur.