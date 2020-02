Paródie, tlačovky naživo a politický rap. Čo najviac zaberá na voličov?

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

14. feb 2020 o 14:18 The Slovak Spectator

1. Ako budú voliť Maďari? Boli sme v Šamoríne a vo Fiľakove: Slovak election to test Orbán’s clout among ethnic Hungarians

2. Valentín v oblakoch, swingová tancovačka či filmový festival. Tipy na prázdniny v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

3. Čo majú niektorí slovenskí politici spoločné s Rudym Giulianim? Men of appetites

4. Ktoré bratislavské štvrte sú najľudnatejšie? Which areas of Bratislava house the most people?

5. Romantické miesta, kam sa oplatí vybrať cez valentínsky víkend: 8 great breaks on Valentine’s Day weekend in Slovakia

6. Novinka na Google. Pozrite si naše horské chaty: Check Tatra mountain chalets

7. Prváci sú vyšší, ťažší a menej pohybliví: First-graders are getting taller, heavier and less agile

8. „Slovenská Verona“ ponúka skutočný príbeh nenaplnenej lásky: Forget Romeo and Juliet. A Slovak Verona recounts a real-life love story

9. Slovákom chýba emocionálna inteligenci, hovorí Indka žijúca v Bratislave: Indian manager in Bratislava: I wish Slovaks focused on emotional intelligence more

10. Paródie, tlačovky naživo či politický rap. Čo najviac zaberá na voličov? Parodies, live broadcasts, rap songs. Facebook is big for some campaigns

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.