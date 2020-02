Vydajte sa do slovenskej Verony a spoznajte lásku

Príbeh ako zo Shakespeara sa odohral v 19. storočí aj na Slovensku.

15. feb 2020 o 6:31 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Keď ju v zime roku 1844 napísal, nemal ani tušenie, že báseň Marína bude svetovým unikátom.

Rodený Krupinčan Andrej Sládkovič sa zamiloval do Maríny Pišlovej z Banskej Štiavnice, ktorej bol učiteľom. Aj keď sa ľúbili, láska im nebola doprianá. Ich príbeh mapuje banskoštiavnická Banka lásky.

Vypočujte si anglický podcast Spectacular Slovakia, v ktorom Katarína Javorská prezradí, čím je táto banka jedinečná a prečo je rok 2020 výnimočným.

Banka lásky v Banskej Štiavnici (zdroj: The Slovak Spectator)

