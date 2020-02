Pozitívny názor na EÚ majú ľudia s vyšším vzdelaním, tvrdia analytici

Focus vypracoval prieskum pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

14. feb 2020 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. Pozitívny názor na Európsku úniu majú ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí sa zaujímajú o úniu a majú s ňou už aj nejakú skúsenosť.

Na margo prieskumu agentúry Focus pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v ktorom analyzovali verejnú mienku a informovanosť o EÚ, to povedali riaditeľ agentúry Martin Slosiarik a Katarína Javornícka z prieskumnej agentúry Kantar TNS.

Rozdiel je v tých, ktorí nevedia odpovedať

V prieskume sa respondentov, ktorí mali pozitívny alebo negatívny názor na EÚ, pýtali na výhody slovenského členstva v EÚ.

Súvisiaci článok Eurobarometer: Slováci považujú za najväčšie problémy sociálne a zdravotné zabezpečenie či rastúce ceny Čítajte

Obe skupiny označujú za tri hlavné pozitíva pre Slovensko možnosť jednotného pracovného trhu, vzdelávanie a spoločný trh, čo značí, že priority ich rozličný názor na EÚ neovplyvňuje.

Rozdiel je však najmä v percentuálnom počte respondentov, ktorí nevedia odpovedať. Zatiaľ čo pri respondentoch s pozitívnym názorom na EÚ nevedelo na túto otázku odpovedať 31 percent, v prípade ľudí s negatívnym názorom je to 67 percent ľudí.

„Od ľudí, ktorí majú vyššie vzdelanie, a o ktorých sa dá povedať, že sa viac zaujímajú o Európsku úniu, máme pravidelne pozitívnejšie výsledky. Sú to väčšinou mladší ľudia alebo študenti, ale je tam veľký rozdiel v tom, či sa aktívne zaujímajú alebo nie,“ vysvetľuje Javornícka.

EÚ je občanom vzdialená, myslí si Slosiarik

V prípade, ak sa respondenti rozdelia do troch skupín - eurooptimisti, eurorealisti a euroskeptici, rozdiely sú ešte väčšie, no nie v najčastejšie uvádzaných odpovediach, ktoré zostávajú nezmenené.

V prípade eurooptimistov nevie alebo nevidí výhody 27 percent respondentov, u eurorealistov je to 39 percent a u euroskeptikov 75 percent ľudí.

Slosiarik si myslí, že EÚ je občanom vzdialená, čo podľa neho vyplýva aj z Eurobarometra, v ktorom sa tak vyjadrilo 48 percent respondentov.

Pripomína ale, že dôležitá je osobná skúsenosť. „Akonáhle majú ľudia osobnú skúsenosť, že im EÚ niečo priniesla, prípadne vycestujú do zahraničia, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť uvádzania tém a priorít Európskej únie. To má vplyv na to, že sa cítia viac kompetentní v tej téme. V tom zmysle vlastná skúsenosť pomáha,“ povedal.



Na priority novej eurokomisie napríklad nevie odpovedať 38 percent eurooptimistov, 47 percent eurorealistov a 65 percent euroskeptikov.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že euroskeptici, na rozdiel od ostatných dvoch skupín, majú pocit, že Slovensko nedokáže EÚ nič ponúknuť. Myslí si to 30 percent z nich, čo je výrazne viac ako v prípade eurorealistov (osem percent) a eurooptimistov (päť percent).



Agentúra Focus vypracovala prieskum pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Realizoval sa medzi 15. až 22. januárom 2020 na vzorke 1 013 respondentov formou osobných rozhovorov.