Dobré ráno: Hľadá sa nový premiér. Zn.: OĽaNO

Ako by mohla vyzerať opozičná vláda.

16. feb 2020 o 23:14 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Už sa to tak zdá, že lídrom opozície sa stalo hnutie OĽaNO Igora Matoviča. Načim sa nám teda už pýtať také tie naozajstné otázky.

Ak budú u Matoviča nebodaj rozdávať povolebné karty, kto by mal byť podľa nich premiérom? Kto ministrom zahraničia a ako by mala vyzerať slovenská zahraničná politika. Ako si predstavujú reformu školstva, zdravotníctva... a ako sa chystajú riadiť krajinu a ktorým smerom?

Odpovede dnes budeme hľadať s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Súd s Miroslavom Marčekom, vrahom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa odohrá 17. marca. Pojednávanie na tento dátum vytýčil Špecializovaný súd v Pezinku. Marček sa v januári priznal, že obete zastrelil.

Obvinili vedúceho tábora Chachaland Romana Paulínyho, ktorý bol podozrivý zo sexuálneho zneužívania. Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že obvinený muž ešte v roku 2003 nadviazal kontakt v tom čase iba s 13-ročným dievčaťom.

Ekonomika eurozóny rástla minulý rok najpomalšie za posledných šesť rokov. Narástla len o 1,2 percenta, čo je najpomalšie od roku 2013. Veľký vplyv na toto spomalenie má situácia v Nemecku, ale aj pokles HDP vo Francúzsku a Taliansku.

NASA teraz vynovila jednu z najslávnejších fotiek v dejinách astronómie, slávnu Pale Blue Dot. Záber pred 30 rokmi zhotovila sonda Voyager 1, keď sa nachádzala za Saturnom letiac preč z našej slnečnej sústavy. Dnes už ju sonda opustila a nachádza sa v medzihviezdnom priestore.

Tohtoročný január bol najteplejším v histórii meraní a to už od roku 1880, oznámila americká NOAA. Priemerná celosvetová teplota za tohtoročný január bola o 1,14 stupňa vyššia ako priemerná januárová teplota za celé 20. storočie. Najvyšší nárast priemernej teploty sa odohral v Škandinávii a na východe Kanady, kde teplota oproti priemerom z 20. storočia stúpla o viac ako o 5 stupňov.

