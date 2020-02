Po roku od zverejnenia blogu o zneužívaní vedúceho v ChaChaLande obvinili

Polícia preveruje aj ďalšie prípady.

14. feb 2020 o 18:23 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Blog o tom, ako ju sexuálne zneužil vedúci letného tábora ChaChaLand, keď mala trinásť rokov, zverejnila Katarína Danová pred rokom.

Svoj príbeh vyrozprávala pod vlastným menom aj pre denník SME. Jej spoveď podnietila aj ďalšie dievčatá, ktoré opísali intímne vzťahy s inými vedúcimi tábora v čase, keď neboli plnoleté.

Po mesiacoch vyšetrovania padlo prvé obvinenie. Hlavného vedúceho tábora Romana Paulínyho polícia obvinila z trestného činu sexuálneho zneužívania. Hrozí mu väzenie na dva až desať rokov.

Vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície tvrdí, že Paulíny vtedy maloletú Danovú zneužil viackrát v roku 2004 aj v roku 2005. "Toto konanie malo vplyv na mravný a fyzický vývin v tom čase maloletej osoby," konštatuje polícia vo svojom stanovisku.

Paulíny na otázky k obvineniu nereagoval. Danová zatiaľ oficiálne informácie k obvineniu nedostala, preto ho tiež komentovať nechcela.

Utešil ju, keď chcela do miss

Všetko sa začalo v roku 2003, keď mala Danová trinásť rokov a v tábore plakala, pretože ju nevzali do táborovej súťaže miss.

„Opýtal sa ma, prečo plačem, a keď som mu povedala dôvod, povedal, že v tej miss predsa len môžem byť. O niekoľko mesiacov neskôr v aute vložil moju ruku do jeho nohavíc. Ja som mala 13, on 40,“ napísala Danová na webe Kurnik začiatkom marca minulého roku.

Názov tábora ani meno vedúceho vtedy nezverejnila. Denník SME a Denník N zistili, že šlo o Paulínyho.

Keď kauza vypukla, Paulíny, ktorý ChaChaLand v roku 1992 založil, popieral, že by mal vzťahy s dievčatami pod 15 rokov. Odmietal aj to, že by vedel o intímnych vzťahoch medzi ďalšími vedúcimi a deťmi v tábore.



Denník SME mal neskôr možnosť vidieť viac ako 15 výpovedí ľudí z letného tábora Chachaland. V nich viacerí svedkovia, ktorí boli v tábore okolo roku 2000 ako deti, tvrdia, že Paulíny sa vzťahmi s mladými dievčatami ani netajil.

Čo sa bude diať

Po tom, čo padlo obvinenie, teraz musí polícia nazbierané dôkazy vedieť zopakovať, napríklad musí ešte raz vypočuť svedkov, aj Paulínyho.

Paulíny sa odteraz bude môcť aktívne zúčastňovať na trestnom konaní, bude môcť nazerať do spisu a môže sa dať zastupovať obhajcom. Ten bude môcť dávať návrhy na doplnenie dokazovania.

Potom sa prokurátor rozhodne, či podá obžalobu na súd, alebo požiada o doplnenie dokazovania, prípadne stíhanie zastaví.

Rozhlas a televízia Slovenska, kde Paulíny stále pracuje, hovorí, že prípad sleduje. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme totiž hovorí, že zamestnanci musia byť bezúhonní.

"Ak výsledkom trestného konania bude jeho právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, tak RTVS bude postupovať v zmysle uvedeného zákona. Dovtedy však musí rešpektovať princíp prezumpcie neviny," uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Nie je to jediný prípad

Katarína Danová nie je jediná, ktorá opísala, ako sa v tábore ChaChaLand tolerovali vzťahy maloletých dievčat s vedúcimi.

Polícia v januári potvrdila, že okrem Danovej preveruje aj tvrdenia ďalšej klientky tábora Zuzany. Pre SME opísala, ako ju v čase, keď mala 14 rokov, zneužíval ďalší vedúci v ChachaLande Radovan Slaninka.

Policajti vypočuli aj ďalšiu ženu, ktorá hovorí, že si od nej pýtal nahé fotografie vedúci Tomáš Štrba. Tiež vtedy mala 14 rokov.

Podľa informácií z januára polícia tento prípad nepreveruje ako sexuálne zneužívanie, ale ako podozrenie z výroby detskej pornografie. Hrozia za ňu štyri až desať rokov väzenia.