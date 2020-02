Truban dal preveriť dodatky k zmluve o spravovaní slovensko.sk

Dodatky mali zmluvu trojnásobne predražiť.

14. feb 2020 o 16:43 TASR

BRATISLAVA. Líder mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban podal v piatok podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre údajne nezákonné dodatky k zmluve o správe ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Tie podľa Trubana zvýšili hodnotu zmluvy z pôvodných 19,3 milióna eur na takmer trojnásobok, čo zákon nepovoľuje. Zmluvu podpísal Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

"Je to jedna z našich prvých priorít po tom, keď by sa nám podarilo ísť do vlády, všetky tieto nevýhodné zmluvy preskúmať, porušiť, a potom už tie nové obstarávať veľmi transparentne," povedal Truban.

Šéf PS avizoval napadnutie dodatkov k zmluve o správe portálu www.slovensko.sk už v prvej polovici decembra minulého roka.

Koalícia PS-Spolu podľa Trubana chce predstaviť novú legislatívu, ktorá by v budúcnosti takéto verejné obstarávanie znemožnila.

Jedným z návrhov je, aby sa zmluvy so štátom zverejňovali 30 dní pred podpisom, čím by sa zaistila verejná kontrola.