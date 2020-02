Dubovcová: Pellegrini by sa mal ospravedlniť ľuďom v zahraničí i Bratislave

Bývalá verejná ochrankyňa práv JANA DUBOVCOVÁ vysvetľuje v rozhovore pre SME, prečo sa rozhodla vrátiť do politiky aj to, kde vidí dôvody úspechu ĽSNS.

V posledných dňoch sa veľa hovorí o Slovákoch, ktorí budú voliť zo zahraničia. Aj vaša dcéra žije v Írsku. Požiadala o voľbu poštou?

Požiadala. Prišiel jej však list, že žiadosť poslala neskoro. Keď však 23 dní ide poštová zásielka z Dublinu do Banskej Bystrice, tak si myslím, že je niekde problém. A nebude v mojej dcére. Mám informácie o viacerých ľuďoch, ktorým zásielky neprišli alebo im prišli neúplné a podobne. Je to nehoráznosť.

Väčšia, ako keď ministerka vnútra Denisa Saková a premiér Peter Pellegrini (obaja Smer) hovoria o tom, že by o Slovensku nemali rozhodovať ľudia zo zahraničia alebo z bratislavskej bubliny?

Myslím si, že keď vláda chodí po okresoch a robí si tam PR rozdávaním peňazí ako Mikuláš, tak by si mala všimnúť, že mnohé okresy sú vyľudnené. Mladí odtiaľ odišli, lebo si tam nemohli nájsť prácu. Časť išla do Prahy, časť do Bratislavy a časť je všelikde inde, vo Veľkej Británii, Írsku a tak ďalej. Sú to však naše deti, ktoré odišli, lebo nevideli inú možnosť. Povedať o nich, že sú odstrihnuté, žijú v bubline a nevedia, aký je u nás život, je absolútna drzosť.

Žijete v Banskej Bystrici, ale podobne ako premiér chodíte pre verejné aktivity často do Bratislavy. Žije sa aj podľa vás v Bratislave nereálny život?

Bratislava je z dvoch tretín tvorená ľuďmi z východného Slovenska. Samozrejme, nehovorím to štatisticky, ale s nadsázkou, lebo naozaj je tu množstvo ľudí z celého Slovenska.