Vzácnym sovám sa darilo, prírastky boli najväčšie za posledné roky

Šesť párov plamienok odchovalo spolu 53 mláďat.

15. feb 2020 o 19:01 SITA

BRATISLAVA. Najvzácnejší druh sovy na Slovensku plamienky driemavej zaznamenal v roku 2019 najpočetnejšie prírastky za posledných minimálne osem rokov. Šesť párov tohto druhu odchovalo spolu 53 mláďat.

Pre agentúru SITA to uviedla organizácia Ochrana dravcov na Slovensku.

Mimovládna organizácia vidí za nevšedným množstvom prírastkov najmä vysoké počty hrabošov poľných, ktoré sa v roku 2019 vyskytovali na poliach. Tie predstavujú pre dravé vtáctvo hlavný zdroj potravy.

Počas roka bol dostatok potravy

Vďaka početnosti hrabošov poľných bol rok 2019 mimoriadnym aj v ďalších prípadoch.

Ochrana dravcov na Slovensku zaznamenala u jedincov sokola myšiara či myšiarky ušatej viacnásobné hniezdenie, ktoré je pre tieto druhy pomerne netypické.

Obvykle tieto druhy hniezdia raz do roka, zväčša od apríla do júna. V uplynulom roku bolo hniezdenie často opakované, pričom mláďatá z druhého hniezdenia vyletovali koncom augusta či dokonca začiatkom septembra.



Dostatok potravy pomohol aj kaniam popolavým. Ide o druh, ktorý na Slovensku hniezdil v posledných rokoch v množstve, ktoré by bolo možné napočítať na prstoch jednej ruky.

Jeho prežitie je navyše závislé na viacerých opatrení, keďže kane hniezdia na zemi a v nížinách prevažne v obilí. Vo väčšine prípadov dochádza k zničeniu hniezda a usmrteniu mláďat ťažkými mechanizmami pri žatve.

V uplynulom roku sa Ochrane dravcov na Slovensku podarilo vyhľadať väčšinu hniezd a dohodnúť ochranu hniezd s poľnohospodármi. Kane zahniezdili v počte minimálne 18 párov a úspešne odchovali 37 mláďat.

Zachránili orla kráľovského

Mimovládna organizácia sa v roku 2019 venovala aj takzvanej vtáčej kriminalite. Jej členovia na pravidelných kontrolách v súčinnosti s hliadkami polície pomocou vycvičených psov vyhľadávali otrávené návnady na celom území Slovenska.



Za najvýznamnejší prípad záchrany považuje organizácia záchranu samca orla kráľovského z Považského Inovca, ktorý dostal meno Leoš.

Pohyb mláďaťa ochranári sledovali vďaka satelitným údajom. Koncom októbra začali byť získavané údaje podozrivé.

Prichádzali len z jednej lokality. Ochranári preto vystopovali signál neďaleko Topoľčian. Mladého dravca našli vychudnutého, v kritickom stave a so zlomenými nohami.

Po prvotnom vyšetrení v Nitre bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobil operácii. Zákrok sa napokon podaril a orol mohol byť prevezený na rehabilitáciu. Nakoniec sa zotavil do takej miery, že bol pripravený na návrat do prírody.

Krátko po vypustení preletel k Balatonu do Maďarska a vrátil sa na Slovensko. Orlov kráľovských je pritom na Slovensku podľa ochranárov 75 až 80 párov, hoci prírodné podmienky umožňujú aj dvojnásobný počet.

Problémom je trávenie hrabošov

Za jeden z najväčších problémov súčasnosti považuje mimovládka trávenie hrabošov v dôsledku ich premnoženia. Otrávené hraboše sú následne ideálnou korisťou pre dravé vtáky, ktoré sa rovnako otrávia.

Práve masívne trávenie hrabošov považuje Ochrana dravcov na Slovensku za hlavný dôvod, prečo napriek dostatku potravy hniezdilo na našom území len 29 párov sokolov rárohov.

Z nich sa rozmnožilo iba 70 percent párov. Ani tie však nemali tak početné potomstvo ako v minulých rokoch.

Ochranári preto vyzývajú, aby znižovanie počtu hrabošov ľudia ponechali na prírodu. Ich zvýšené množstvo priláka dravcov, ktorí ho následne zredukujú prirodzeným spôsobom.



Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku Štefan Danko.

V súčasnosti organizácia združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci a študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním.