Letný semester sa na fakulte informatiky STU začal chaoticky. Napätie trvá, dekan odstúpiť nemieni

Časť zamestnancov v pondelok hodinu štrajkovala.

17. feb 2020 o 18:06 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. V poslednej chvíli sa študentom zmenil vyučujúci a k niektorým predmetom im odpadli cvičenia. O zmenách sa viacerí dozvedeli až cez víkend.

Letný semester na najúspešnejšej fakulte informatiky na Slovensku - Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - sa začal chaoticky a v napätej situácii.

Zhruba dvadsiatka zamestnancov po neúspešných rokovaniach s vedením fakulty ohlásila vstup do štrajku. V pondelok štrajkovali hodinu, od 13.00 do 14.00, aby sa to študentov dotklo minimálne. Akciu preto nazvali Dobrý štrajk.

"Dnes je to symbolické, ale čo bude zajtra, to neviem povedať," hovorí zamestnanec fakulty Ivan Šimko. Jednou z možností je aj to, že prestanú prednášať.

Vedenie fakulty už minulý týždeň zháňalo náhradných vyučujúcich.

"Ráno sme mali prednášku, ktorá bola zastupovaná. Bola slabá. Mala mať sto minút, no trvala len 25 minút. Po pol hodine sme už nemali čo robiť," opisuje štart letného semestra študent Robert Belenec.

Vypätá situácia na fakulte informatiky trvá mesiace. Vyostrila sa, keď dekan Ivan Kotuliak, ktorý fakultu vedie od leta 2019, prepustil začiatkom januára bývalú dekanku a kandidátku do senátu fakulty Máriu Bielikovú.

Ani viaceré rokovania medzi dekanom a jeho odporcami situáciu neupokojili.

Dekan Kotuliak si vinu za zlyhané rokovania nepripúšťa, hovorí, že dohodnúť sa nechce druhá strana a odstúpiť nemieni. "Som legitímne zvolený," hovorí Kotuliak.

Hodinový štrajk

Svoje postoje a obavy prišli nespokojní zamestnanci v pondelok vysvetľovať študentom do vstupnej haly fakulty. Vypočuť si ich a podporiť prišlo zhruba 250 ľudí.

V krajnom riešení by sme mohli aj odísť, napríklad do Brna, ale to nikto z nás nechce urobiť - vysvetľoval študentom jeden z vyučujúcich. "Tak to sa tam asi všetci stretneme," odpovedala mu jedna zo študentiek.