Ministerstvo kultúry navrhuje zriadiť pracovisko pre Braillovo písmo

Špecializované pracovisko má vzniknúť v Levoči.

17. feb 2020 o 15:31 (aktualizované 17. feb 2020 o 15:54) TASR

BRATISLAVA. Do konca apríla 2020 by v rámci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči malo vzniknúť špecializované pracovisko, ktoré by sa staralo o používanie a technický rozvoj Braillovho písma.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo v pondelok do medzirezortného pripomienkového konania návrh zriadiť a financovať na Slovensku autoritu pre Braillovo písmo ako novú organizačnú zložku knižnice.

Na Slovensku nie je podobná inštitúcia

V návrhu rezort uvádza, že na zriadenie a prevádzku pracoviska bude potrebné dodatočne vyčleniť v tohtoročnom rozpočte 183-tisíc eur.

"Poslaním novovytvoreného pracoviska bude určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu, zlepšenie používania a tlač Braillovho písma," ozrejmuje rezort v návrhu.

Dodáva, že v Slovenskej republike nie je ustanovená podobná inštitúcia, používanie Braillovho písma sa riadi pravidlami, ktoré boli vydané v roku 1996 a ktoré nezodpovedajú súčasným nárokom.

"Slovenské Braillovo písmo nie je štandardizované, neprichádza k jeho aktualizácii, neexistujú pravidlá dopĺňania znakov, ktoré by obsiahli napr. notový zápis, texty z oblasti ekonómie, matematickej štatistiky, chýba kompletná definícia pre zápis fyzikálnych jednotiek aj pravidlá pre zápis v osembodovom počítačovom kóde," ozrejmil rezort.

Rozvoj životných podmienok pre osoby s postihnutím

Poukázal tiež na to, že inštitucionálna podpora rozvoja Braillovho písma vychádza zo schváleného Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020.

"V roku 2016 i napriek medzirezortným stretnutiam a zriadeniu expertnej skupiny so zastúpením organizácií zastupujúcich ľudí so zrakovým hendikepom sa Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo vytvoriť nepodarilo, na čo reagoval so znepokojením aj Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím," pripomenul rezort.

Odborným a schvaľovacím orgánom Slovenskej autority pre Braillovo písmo má byť päťčlenná Rada, zložená zo zástupcov relevantných organizácií a expertov.

Na tohtoročné založenie inštitúcie, jej prevádzku, mzdy i prezentačnú činnosť navrhuje ministerstvo kultúry dodatočne vyčleniť zo štátneho rozpočtu 183-tisíc eur, v ďalších rokoch by mal byť rozpočet pre túto organizačnú zložku vo výške 153-tisíc eur.