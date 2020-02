Dobré ráno: Nacisti vraždili kňazov, niektorí sa teraz spájajú s Kotlebom

Prečo sa veriaci spájajú s extrémistami.

18. feb 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Kotlebovskí fašisti sa radi ukrývajú za svoju zvrátenú predstavu kresťanstva. Radi zneužívajú náboženstvo a náboženské presvedčenie na svoje zvrhlé ciele.

No problémom je aj to, že niektorí kňazi – napriek príkazom biskupskej konferencie – sa využívať nechajú, a to radi. A teraz nemyslím len Mariana Kuffu, ktorý už robí normálnu politiku. Ďalší kňazi sa teraz dali do služieb fašistov.

Čo sa teda stalo, prečo je to problém a ako reagujú oficiálne cirkevné miesta?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Pred časom Úrad na ochranu osobných údajov hrozil Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku pokutou za video z kancelárie Dobroslava Trnku s mafiánom Marianom Kočnerom. Úrad sa vtedy vyhrážal pokutou desať miliónov. Teraz sa ukázalo, že šéfka úradu Soňa Pötheová v minulosti s Kočnerom spolupracovala a minimálne do roku 2017 si s ním aj písala.

Ľudia zo zvolenskej bytovky vzdali súboj s fašizmom, dnes na bytovke visí len transparent ĽSNS. Transparenty s preškrtnutým hákovým krížom a slovami "nie v našom dome" zmizol. O dôvodoch, prečo sa odstránili protifašistické transparenty, obyvatelia nechcú hovoriť. Dodávajú len, že to vzdali.

Niekoľko desiatok zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií STU včera vstúpilo do štrajku. Štrajkovali však len hodinu, výučby sa to prakticky nedotklo. Kauza na škole sa začala po tom, ako nový dekan fakulty vyhodil rešpektovanú profesorku Máriu Bielikovú. Rektor STU obom stranám odkázal, že sa majú dohodnúť.

Počet obetí koronavírusu sa blíži k dvom tisícom, väčšina ľudí podľahla infekcii v epicentre nákazy, v čínskej provincii Chu-pej. Koronavírus sa objavil v decembri v čínskom meste Wu-chan, prvú obeť v Európe hlásilo cez víkend Francúzsko, kde zomrel starší čínsky turista.

Správanie hviezdy Betelgeuze stále prekvapuje vedcov. Nové zábery ukazujú pohasnutie objektu aj miernu zmenu tvaru hviezdy. Betelgeuze vybuchne ako supernova, otázkou teraz je, či anomálie naznačujú, že sa tak stane už čoskoro.

Mne sa nasledujúca predstava páči, veď si len predstavujte spolu so mnou: čo keby sme sa v depresívnych, temných mesiacoch utiahli kamsi do ústrania a skrátka, no... oddychovali. Hej, ak vám to pripomína čosi ako zimný spánok, pripomína vám to dobre. Guardian sa tiež nechal uniesť podobnou myšlienkou a v texte Ľudská hibernácia: osviežujúci efekt zimného skrývania sa sa zamýšľa, aké by to asi bolo. Je to zaujímavé čítanie, ktoré vám dnes odporúčam.

