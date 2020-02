V utorok bude veterno v okolí Tatier a poľadovica na východe krajiny

Vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.

17. feb 2020 o 17:51 TASR

BRATISLAVA. Na hrebeňoch Tatier sa v utorok ojedinele očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorka od 7.00 h do 19.00 h pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.

Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou na východnom Slovensku. Výstraha prvého stupňa by mala platiť od 22.00 h do stredy 19. februára do 7.00 h.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, infraštruktúra a pohyb osôb.