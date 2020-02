Stále čakám, že sa vráti, vraví aj po dvoch rokoch mama Jána Kuciaka

Rodičia novinára sa tešia z prvého vnúčaťa.

20. feb 2020 o 23:33 Ján Krempaský

ŠTIAVNIK. "Stále verím, že sa stane nejaký zázrak a vráti sa," povie Jana Kuciaková a zahľadí sa do diaľky. Aj po dvoch rokoch od vraždy investigatívneho novinára má jeho matka na sebe čierne šaty, ktoré si ženy obliekajú, keď držia smútok. Čiernu ozvláštňujú len jej na cyklámenovo nalakované nechty.

S manželom Jozefom sedia v kuchyni ich rodinného domu v Štiavniku pri Bytči. Časť z nej je premenená na provizórne múzeum s fotografiami a oceneniami ich syna Jána a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Stále mám v ušiach to jeho: Maminka, konečne si prišla," spomína si. "Alebo Maťka mi vravievala: Sprav mi kávu. A tak sme si dali spolu kávu alebo po pohári červeného vína," povie, akoby si chcela privolať chvíle v obľúbenej kuchyni.

"Boli sme tu viac-menej na konci sveta, žili sme si svoj život," povie nostalgicky otec novinára.

Má pravdu. Za obcou, kde žijú, je v lesoch Javorníkov už len hranica s Českou republikou.

"Odjakživa som chodil rád do prírody, to bolo moje, prechádzky so psom," pokračuje v spomienkach. "A teraz namiesto toho sme stále niekam pozývaní, neustále sa niekde chodí. Chcel som sa tomu vyhýbať, ale sme to dlžní Jankovi a Martinke, dobojovať to do konca. Potom možno opäť nájdeme pokoj," nádeja sa.

Napriek rozruchu, ktorý do ich života priniesla vražda ich syna, sú radi, že sa naňho a jeho snúbenicu nezabudlo. V piatok 21. februára uplynú dva roky odvtedy, ako dvojicu zavraždili v rodinnom dome vo Veľkej Mači pri Galante.

Z vraždy je obžalovaná štvorica, ktorá ju podľa vyšetrovateľov zorganizovala a vykonala, a mafián Marian Kočner, ktorý si podľa obžaloby vraždu Jána Kuciaka objednal. Nepáčilo sa mu, že novinár odhaľoval jeho podvody.

Syn matke: Ahoj, dievčatko

"Keď sa to stalo, minimálne dva dni som nič nevnímal," spomína si novinárov otec na chvíľu, keď sa dozvedel, že jeho syna zavraždili. S manželkou hovoria, že prvé dni sa o nich musela starať rodina.

"Neter nám tu varila. Švagriná tiež doniesla niečo jesť," spomína si novinárova matka.

Blahoželanie Jána Kuciaka mame k narodeninám Ahoj, dievčatko, prajem Ti krásne narodeniny, veľa zdravia, šťastia a pohody, nech Ťa tie dve mladšie deti poslúchajú a nech si spokojná a veselá ako slniečko na hnoji. Tvoje najšikovnejšie a najvydarenejšie dieťa :)

Vražda syna ju poznamenala aj zdravotne. Vážne ochorela a práceneschopná je dodnes.

V ťažkej situácii im vraj najviac pomohol známy advokát Daniel Lipšic.

"Keby nás vtedy neoslovil, neviem, ako by sme to zvládli," vraví Jozef Kuciak. Dodnes ich zadarmo zastupuje. Manželia dodávajú, že aj vďaka jeho pomoci mohli lepšie čeliť udalostiam spojeným s vyšetrovaním zločinu.

"Povedali nám, že sa stal trestný čin," približuje Jana Kuciaková, ako policajti pomenovali vraždu.

Na políciu z tých čias majú ťažké srdce. Nepáči sa im, ako vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar hneď po vražde naznačoval, že mohla súvisieť s drogami.

Nepáči sa im ani to, že na mieste činu bol vtedajší šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robert Krajmer, ktorý tam nemal čo robiť. Čo ak by tam niekto vtedy podhodil drogy? pýta sa novinárov otec.

Strach z toho, že z ich syna urobia drogového dílera, sa striedal s bezmocnosťou. Napriek útrapám, ktorými si prešli, sú radi, že sa nenaplnil pôvodný scenár vražedného komanda, podľa ktorého mali novinára najskôr uniesť, potom zabiť a zakopať na neznámom mieste, aby sa nenašlo jeho telo.

"Určite sú na tom horšie tí, ktorí ho nemôžu ani pochovať," premosťuje Jozef Kuciak na prípad ďalšieho novinára Paľa Rýpala. Písal o organizovanom zločine a zmizol v roku 2008. Dodnes ho nenašli. Ani jeho telo. Kuciakovcov bola pozrieť jeho sestra Iveta Uhliariková.

Manželia sa zhodujú, že nešťastie sa ľahšie znáša, keď máte pri sebe niekoho, kto vám rozumie. Hoci to znie cynicky, Kuciakovci sú radi, že aspoň vedia, ako skončil ich syn.