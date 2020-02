Legálne skládky odpadu na Slovensku ohrozujú tisíce ľudí

U ľudí žijúcich pri skládkach štúdie potvrdili zvýšený výskyt rakoviny, srdcových a dýchacích ochorení či alergie.

18. feb 2020 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Legálnymi skládkami odpadu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí, je ohrozených približne 11-tisíc ľudí. Uviedol to na sociálnej sieti Inštitút environmentálnej politiky.

Ten tvrdí, že na Slovensku je v prevádzke 111 legálnych skládok a takmer 6-tisíc nelegálnych. Negatívne dopady na ľudské zdravie má najmä dlhodobý pobyt v blízkosti skládok odpadu. Ohrozenými sú najmä obyvatelia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Viac chorôb

Chemické procesy v skládkach často pokračujú aj dlho po uzatvorení skládok a tak naďalej negatívne ovplyvňujú okolie. Vznikajúci metán a oxid uhličitý zároveň prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Vznikajúce škodlivé látky môžu pri nesprávnej starostlivosti zamoriť pôdu, podzemnú vodu a lokálne ovzdušie, čo negatívne vplýva na ľudské zdravie.

U ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa v minulosti potvrdil zvýšený výskyt rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest a rôznych typov alergií.

Výskum v roku 2016 preukázal zvýšený výskyt respiračných ochorení u ľudí žijúcich od skládky vo vzdialenosti do päť kilometrov.

Odpady často končia na skládkach

Skládkovanie predstavuje na Slovensku najčastejší spôsob nakladania s odpadmi. V 101 areáloch sa na Slovensku vyskytuje 111 legálnych skládok odpadu s celkovým objemom 1,2 miliónov ton odpadu ročne.

Počet skládok aj miera skládkovania postupne klesá. V roku 2010 sa na Slovensku skládkovalo 81 percent komunálneho odpadu, v roku 2018 to bolo 55 percent.



Podľa stanovených noriem sa skládka odpadu nesmie nachádzať bližšie ako 500 metrov od ľudských obydlí a bližšie ako tisíc metrov od školských zariadení.

Podľa IEP však zo 42 rizikových skládok leží 38 skládok k obydliam bližšie ako 500 metrov a ďalších 12 skládok sa nachádza od najbližšieho školského zariadenia menej ako tisíc metrov.

V polkilometrovom okruhu od jednej zo skládok sa navyše nachádza aj zdravotnícke zariadenie.



Aplikácia TrashOut z celkového množstva takmer 6-tisíc aktívnych nelegálnych skládok eviduje vyše 2 700 skládok najväčšej veľkostnej kategórie. V ich okolí sa do sto metrov nachádza 7 400 trvalých pobytov, do 50 metrov je to 2 700 trvalých pobytov. V okolí do 25 metrov IEP odhaduje štyristo obyvateľov.

Najväčším problémom je skládka Košice-Myslava

Najhoršou legálnou skládkou je skládka Košice-Myslava, kde okrem veľkého počtu obyvateľov žijúcich do päťsto metrov, je umiestnených aj šesť škôl vo vzdialenosti do tisíc metrov od skládky.

Rovnako šesť škôl je v okolí skládky v Podbrezovej. V stometrovej vzdialenosti skládky v Čadci žije vyše dvesto ľudí.

Ako skládky s potenciálne najnegatívnejším vplyvom identifikoval IEP skládky v Košiciach-Myslave, Čadci, Martine, Zemianskych Kostoľanoch, Podbrezovej a v Košiciach-Šaci.



Inštitút environmentálnej politiky je nezávislý analytický útvar ministerstva životného prostredia. Jeho úlohou je príprava a poskytovanie analýz a prognóz v oblasti životného prostredia pre vládu, ministerstvo aj verejnosť.