Na fakulte informatiky STU sa v utorok bude znova štrajkovať

Počet štrajkujúcich učiteľov stúpol. Ďalší vývoj bude závisieť od vyjednávaní.

18. feb 2020 o 11:41 (aktualizované 18. feb 2020 o 12:23) SITA, TASR

BRATISLAVA. Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave štrajkujú aj v utorok v čase od 13.00 h do 14.00 h.

Ako uviedli pre agentúru SITA, ďalší vývoj Dobrého štrajku bude závisieť od situácie a vyjednávaní, ku ktorým podľa nich ešte nedošlo. Počet štrajkujúcich učiteľov stúpol na 23 zamestnancov.

"Vzhľadom na kroky podniknuté dekanom Ivanom Kotuliakom a vedením uvítame vyvodenie jeho osobnej zodpovednosti ako prejav dobrej vôle k nastoleniu spoločenského zmieru na fakulte," uvádzajú zamestnanci zapojení v štrajku.

Z reakcie vedenia fakulty vyplýva, že dekan zo svojej pozície neodstúpi.

Žiadajú férové voľby a koniec zastrašovania

Podotkli taktiež, že takouto formou štrajku je výučba zo strany štrajkujúcich ovplyvnená minimálne.

Súvisiaci článok Vymenení vyučujúci a hodinový štrajk. Napätie na fakulte infomatiky STU stále trvá Čítajte

Prvý štrajk zamestnancov sa uskutočnil 17. februára. Vedenie fakulty ozrejmilo, že táto situácia nenarušila začiatok letného semestra.

Z vyše 50 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa pre štrajk vymenil prednášajúci za externistu len v desiatich prípadoch.

Keďže počet a zloženie štrajkujúcich zistili až v deň štrajku, vznikol problém vo vzťahu k novým externistom, ktorých pre štrajk zabezpečili.



Štrajkujúci zamestnanci do svojich požiadaviek zaradili zabezpečenie „riadnych a férových volieb“ do Akademického senátu (AS FIIT) či zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.

Tiež poukázali na prijatie náhrady za tých zamestnancov, ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Vedenie zastrašovanie odmieta a tvrdí, že výmeny garantov predmetov súvisia iba s potrebou zabezpečiť ústavné právo študentov na vzdelávanie.

Spory sa tiahnu niekoľko mesiacov

Spory na fakulte informatiky trvajú už niekoľko mesiacov a vyhrotili sa po tom, ako dostala 9. januára výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková.

Neskoršie rokovanie na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do akademického senátu, zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do do akademického senátu fakulty informatiky.

Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do akademického senátu sú naplánované na 17. marca.