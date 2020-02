Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, vyslovila s ním súhlas

18. feb 2020 o 12:03 TASR, Jakub Filo

BRATISLAVA. Vláda Slovenskej republiky navrhuje národnej rade zmeniť uznesenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a nesúhlas s dokumentom nahradiť súhlasom.

Vyplýva to z uznesenia, ktoré vláda prijala v utorok per rollam. Znamená to, že členovia vlády Smeru, SNS a Mostu-Híd sa spoločne ani nestretli, ale hlasovali písomne prostredníctvom obežníku, pod ktorý priložili svoj podpis.

Istanbulský dohovor je jedným z bodov programu utorkovej mimoriadnej schôdze. SNS aj Smer dlhodobo odmietajú jeho prijatie, predseda SNS Andrej Danko si stanovil jeho odmietnutie ako podmienku na otvorenie mimoriadnej schôdze.

Vláda na rokovaní minulý týždeň ešte schválila odporúčanie pre parlament tento Dohovor neschváliť. Kedže však ide o medzinárodnú zmluvu, takýto postup by bol v rozpore s Ústavou.

Háčik je práve vo formulácii, o ktorej by mali poslanci hlasovať. V prípade medzinárodnej zmluvy môžu hlasovať iba o "súhlase" s ňou, ktorý môžu buď prijať alebo odmietnuť.

V prípade Istanbulského dohovoru však návrh žiadal parlament o vyslovenie nesúhlasu s ním, z čoho podľa Mariána Gibu z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyplývajú praktické problémy.

"Návrh vlády tak, ako bol formulovaný, teda nedáva parlamentu žiadnu možnosť vysloviť s ratifikáciou súhlas, iba nesúhlas. Navyše, má formu postupu, ktorý ústava nepozná," uviedol