Mamojka doručil šéfovi ústavného súdu stanovisko k Tóthovej výpovedi

Mamojka môže čeliť disciplinárke.

18. feb 2020 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Predsedovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi už doručil svoje písomné stanovisko ústavný sudca Mojmír Mamojka k tvrdeniam Petra Tótha.

Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka tlačového odboru ústavného súdu Martina Ferencová.

Stretnutie s Tóthom

Disciplinárnemu podnetu môže čeliť Mamojka, ktorého vo svojej svedeckej výpovedi spomenul Peter Tóth.

Ten údajne Mamojku navštívil v súvislosti s väzobným stíhaním Mariana Kočnera, ktorý mal pre ústavného sudcu odkaz v obálke. Mamojka akékoľvek stretnutie s Tóthom vylúčil.

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth však vypovedal v trestnom konaní pod prísahou. V prípade klamstva by sa dopustil krivej výpovede, za ktorú by mohol byť stíhaný.



„Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan už disponuje písomným stanoviskom sudcu k danej veci, aktuálne sa oboznamuje so všetkými relevantnými skutočnosti týkajúcimi sa tejto veci a vykonáva všetky ďalšie úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu,“ uviedla Ferencová.

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri sudcoch všeobecných súdov.

Najväčší rozdiel je v procese rozhodovania, pretože pri ústavnom sudcovi rozhoduje plénum samotného súdu na návrh predsedu. Pri sudcoch všeobecných súdov má túto právomoc disciplinárny senát.

Sťažnosť proti väzbe

Pri výpovedi na hlavnom pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Peter Tóth tiež povedal, že v obálke, ktorú údajne niesol Mamojkovi, bola kópia ústavnej sťažnosti proti väzbe Mariana Kočnera.

Ústavný súd však nakoniec sťažnosti nevyhovel. Prepustenie z väzby si mal Marian Kočner. vybavovať cez niektorých sudcov Špecializovaného trestného súdu.