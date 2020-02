Dobré ráno: Nerozumiete? Ani my tomu, čo sa deje v parlamente

Parlament sa zmenil na cirkus.

18. feb 2020 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus

Ak by sme chceli dostať symbol, lepší by sme asi nenašli. Včerajšia mimoriadna schôdza parlamentu bola totiž dokonalým zosobnením toho, ako by správa veci verejných nemala fungovať. V prvom rade, nikdy sa nemala stať.

Motív za ňou je totiž predvolebné korumpovanie voličov. Potom sa nikdy nemala otvoriť, ale nepochopiteľne za zahlasovali poslanci okolo Ľubomíra Galka, načo im šéf ich Demokratickej strany odkázal, že už ich nechce vidieť na kandidátke.

Následne opozícia parlament zablokovala a schôdza sa presúva na dnes.

Čo sa teda stalo, prečo a čo nám to hovorí o parlamente samotnom?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Praus.

Krátky prehľad správ

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková navrhla včera disciplinárne stíhanie sudkýň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej. Tiež ich navrhla zbaviť funkcie sudkýň. Rozhodovať však ešte bude disciplinárny senát. Obe sa objavili v komunikácii Marian Kočnera v súvislosti s kauzou zmeniek televízie Markíza.

Neúspešný outlet vo Voderadoch sa znovu pokúsia predať. Tento raz je vyvolávacia cena centra päť miliónov eur. Komplex je zatvorený od roku 2018, keď majiteľom nevyšla reštrukturalizácia a museli vyhlásiť konkurz. Pôvodne za centrum žiadali desať miliónov eur, v troch kolách dražby sa ho však nepodarilo predať.

Na lodi Diamond Princess, ktorá sa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama, sa koronavírusom nakazilo už viac ako päťsto ľudí. Na palube bolo takmer štyritisíc ľudí z niekoľkých desiatok krajín sveta. Viaceré štáty sa rozhodli svojich občanov z lode evakuovať.

Americký miliardár a šéf spoločnosti Amazon Jeff Bezos chce venovať desať miliárd dolárov na boj proti klimatickej zmene. Nadácia najbohatšieho človeka planéty plánuje rozdávať granty vedcom, aktivistom a organizáciám, ktoré sa venujú klimatickej kríze.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied opísali najstaršieho známeho jaskynného živočícha. Medzinárodný tím pod vedením Petra Vršanského narazili na tvory z čias dinosaurov, ktoré pravdepodobne žili v jaskyniach. Zároveň vedci zistili, že dávne jaskynné fauny z čias druhohôr prakticky všetky vymreli.

Odporúčanie

Včera som odporúčal zimný spánok. Alebo teda presnejšie, text o tom, aké by to asi bolo, keby sa ľudia vedeli v zime utiahnuť do ústrania a oddychovať. Ale aký by to bol oddych, keby ho nesprevádzala dobrá kniha? Ja som sa napríklad teraz vrátil ku klasike.

A mojim dnešným odporúčaním tak je román Nikdykde od Neila Gaimana. Ak ste sa dosiaľ nevybrali na výlet do Podlondýna, miest škár, medzier a ľudí, ktorí nimi prepadli, určite tak spravte. Je to vynikajúce čítanie.

