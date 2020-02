Počasie bude pripomínať začínajúcu jar, nasledujúce dni budú teplé

Teplota môže vystúpiť až na 14 stupňov Celzia.

18. feb 2020 o 22:06 TASR

BRATISLAVA. Slovensko sa, hlavne pokiaľ ide o nižšie položené územia, v najbližších dňoch poriadnej zimy pravdepodobne nedočká.

Počas nasledujúcich siedmich dní sa očakáva naďalej pomerne teplé počasie. Teplota by mohla miestami vystúpiť na 14 stupňov Celzia.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Aj keď je najmä pre dni 24. a 25. februára v predpovedi už pomerne veľká miera neistoty, je viac menej isté, že poriadna zima nás v najbližších dňoch nečaká a že v nižších polohách to bude naďalej pripomínať začínajúcu sa jar," píše SHMÚ.

Najvyššia denná teplota by podľa meteorológov mala dosiahnuť spočiatku jeden až sedem, na juhu do 11 stupňov Celzia. Koncom spomínaného obdobia by malo byť väčšinou šesť až 14 stupňov Celzia.

Nad západnou a strednou Európou bude po väčšinu času prevládať podľa meteorológov výrazný západný až severozápadný prenos vzduchu s chladným počasím.

Od stredy (19. 2.) bude na Slovensku premenlivo a počasie ovplyvní viacero frontálnych rozhraní.

Meteorológovia očakávajú na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Snežiť bude spočiatku od výšky 400 až 800 metrov, v závere spomínaného obdobia len v najvyšších horských polohách.