Anonym zverejnil ďalšie video proti Kiskovi. Dokazuje, kto nahrával

Prvé video vyšlo minulý týždeň

19. feb 2020 o 12:29 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Druhé video, ktorého cieľom je pred voľbami kompromitovať exprezidenta a lídra strany Za ľudí Andreja Kisku, zverejnil na internete anonym s emailovou adresou alien.23.po@gmail.com.

Video zachytáva rozhovor Kisku s jeho bývalým obchodným partnerom Michalom Šuligom. Cez Šuligu v minulosti Kiska kúpil pozemky v obci Veľký Slavkov, o ktorých sa následne ukázalo, že pôvodných vlastníkov o ne obrali podvodníci.

Video má podľa úvodných titulkov dokazovať, že Kiska o podvode od začiatku vedel. Nič také z neho však nevyplýva.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4S6ECwz3_Ew

Kto nahrával

Nahrávka dokazuje najmä to, že skrytú kameru použil Šuliga, ktorý po prvom zverejnenom videu poprel, že by bol za ním on. Kameru obsluhoval počas rozhovoru s Kiskom v reštaurácii, zábery vyzerajú, akokeby kameru schovával. V jednom momente však sníma aj priamo Kisku.