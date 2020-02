Parlamentné voľby 2020: Od pondelka spustia infolinku

V deň volieb bude infolinka fungovať až do uzavretia volebných miestností.

19. feb 2020 o 15:25 TASR

BRATISLAVA. S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich parlamentných volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.

Zriadilo ju Ministerstvo vnútra (MV) SR. TASR o tom informovali z tlačového odboru rezortu.

Informačná linka bude prístupná od pondelka (24. 2.) do soboty (29. 2.), a to v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára, bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností. "Tieto linky sú určené pre verejnosť," pripomína ministerstvo.

Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.