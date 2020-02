Šéfredaktorka Plus 7 dní dala výpoveď, vedenie stoplo citlivú otázku na premiéra

V týždenníku sa vzbúrili pre cenzúru.

19. feb 2020 o 15:35 Lucia Praus, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Šéfredaktorka týždenníka Plus 7 dní Katarína Šelestiaková dala výpoveď po spore s vydavateľom po tom, čo zasiahol do obsahu rozhovoru s premiérom Petrom Pellegrini zo Smeru.

Redaktor Pavel Knapko sa premiéra na záver rozhovoru pýtal spleť otázok o humore na sociálnych sieťach, kde sa objavujú aj vtipy o Pellegriniho osobnom živote.

Denník SME má k dispozícii video s diskusiou medzi reportérom a premiérom, ktoré sa ale neobjavili v textovej podobe rozhovoru v aktuálnom čísle týždenníka.

Ako prvý o výpovedi Šelestiakovej informoval denník N.

Podľa informácií SME malo na stiahnutie rozhovoru tlačiť vydavateľstvo News and Media Holding po intervencii Úradu vlády.

News and Media Holding vlastní finančná skupina Penta, ktorý má menšinový podiel vo vydavateľstve denníka SME Petit Press.

Samotná odchádzajúca šéfredaktorka Šelestiaková sa pre SME k tomu nechcela vyjadrovať. "Prepáčte, dnes sa k tomu nevládzem vyjadrovať. Dala som výpoveď. Za pochopenie ďakujem," odkázala.

Denník SME sa snaží získať stanovisku vydavateľa.

Penta ako vlastník NMH do vydavateľstva nezasahuje, tvrdí jej hovorca Gabriel Tóth a otázky podľa neho treba adresovať vedeniu vydavateľstva NMH.

„Ako akcionár do obsahu médií nezasahujeme a nerobili sme to ani v tomto prípade," tvrdí Tóth.

Šelestiaková o svojom odchode informovala v aktuálnom vydaní týždenníka na poslednej strane.

„Líder strany, ktorá prostredníctvom čelných predstaviteľov bojuje proti LGBT a do omieľania otvára marginálne hodnotové otázky, zjavne sa vymedzujúc vo vzťahu k sexuálnym menšinám, by mal zvládnuť otázky týkajúce sa jeho orientácie," napísala v komentári s tým, že ak nie je na takúto otázku pripravený a podľahne panike, potvrdzuje to, že trafili klinec po hlavičke.