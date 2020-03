Ako volili okresy v parlamentných voľbách 2020? (volebná mapa)

Dôležité informácie o voľbách 2020

Po sčítaní všetkých okrskov je neoficiálnym víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov

Do parlamentu by sa mala dostať aj ĽSNS so 7,98 percenta hlasov, strana SaS so 6,20 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,76 percenta hlasov.

Tesne pred bránami parlamentu ostala koalícia PS-Spolu, ktorej sa len tesne nepodarilo získať sedem percent hlasov, celkovo dostala 6,94 percenta. Neuspelo ani KDH, ktoré získalo 4,65 percenta hlasov.

Do parlamentu sa nedostane Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 3,92 percenta hlasov, SNS so ziskom 3,16 percenta, strana Dobrá voľba, ktorá získala 3,06 percenta ani strana Vlasť so ziskom 2,92 percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,06 percenta hlasov.

Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta.

Pozrite si výsledky v jednotlivých krajov, okresoch a obciach:

Bratislavský kraj >>

Okres Bratislava I

Okres Bratislava II

Okres Bratislava III

Okres Bratislava IV

Okres Bratislava V

Okres Malacky

Okres Pezinok

Okres Senec

Trnavský kraj >>

Okres Dunajská Streda

Okres Galanta

Okres Piešťany

Okres Senica

Okres Skalica

Okres Hlohovec

Okres Trnava

Trenčiansky kraj >>

Okres Bánovce nad Bebravou

Okres Myjava

Okres Nové Mesto nad Váhom

Okres Považská Bystrica

Okres Púchov

Okres Partizánske

Okres Prievidza

Okres Ilava

Okres Trenčín

Nitriansky kraj >>

Okres Komárno

Okres Levice

Okres Nitra

Okres Zlaté Moravce

Okres Nové Zámky

Okres Šaľa

Okres Topoľčany

Žilinský kraj >>

Okres Čadca

Okres Dolný Kubín

Okres Liptovský Mikuláš

Okres Martin

Okres Turčianske Teplice

Okres Námestovo

Okres Tvrdošín

Okres Ružomberok

Okres Bytča

Okres Kysucké Nové Mesto

Okres Žilina

Banskobystrický kraj >>

Okres Banská Bystrica

Okres Brezno

Okres Lučenec

Okres Poltár

Okres Revúca

Okres Rimavská Sobota

Okres Veľký Krtíš

Okres Detva

Okres Krupina

Okres Zvolen

Okres Banská Štiavnica

Okres Žarnovica

Okres Žiar nad Hronom

Prešovský kraj >>

Okres Bardejov

Okres Humenné

Okres Medzilaborce

Okres Snina

Okres Kežmarok

Okres Levoča

Okres Poprad

Okres Prešov

Okres Sabinov

Okres Stará Ľubovňa

Okres Stropkov

Okres Svidník

Okres Vranov nad Topľou

Košický kraj >>

Okres Košice I

Okres Košice II

Okres Košice III

Okres Košice IV

Okres Košice - okolie

Okres Michalovce

Okres Sobrance

Okres Rožňava

Okres Gelnica

Okres Spišská Nová Ves

Okres Trebišov

