Matovič sa obáva odvety Smeru, opatrenia navrhuje prerokovať po voľbách

Poslanci PS-Spolu blokovali rečnícky pult v Národnej rade aj druhý deň.

19. feb 2020 o 16:46 TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva predsedov opozičných aj koaličných strán na rokovanie.

Hnutie navrhuje, aby sa strany dohodli, že zákony, ktoré sú na programe aktuálnej mimoriadnej schôdze, predložia až po voľbách na prvej schôdzi pléna.

Líder OĽaNO Igor Matovič sa obáva, že Smer môže po voľbách rovnako blokovať rokovanie parlamentu, ako to robia teraz nezaradení opoziční poslanci.

Matovič návrh hnutia odôvodňuje tým, že po voľbách sa ukáže, či to politici myslia so Slovenskom úprimne.

Rokovanie po voľbách

O sociálnych opatreniach, rušení diaľničných známok či Istanbulskom dohovore by sa tak už nerokovalo v čase volebnej kampane.

Návrh lídrov koalície PS-Spolu Miroslava Beblavého a Michala Trubana, aby sa opoziční predstavitelia vo štvrtok (20. 2.) ráno stretli, OĽaNO prijíma.

Matovič povedal, že v hradnej reštaurácii je stále prestretý stôl, chcú sa s PS-Spolu rozprávať, na stretnutie prídu podľa neho s týmto návrhom.

Matovič dodal, že po voľbách by sa mohlo o týchto návrhoch rokovať a rozhodnúť, či sú financie na tieto opatrenia. OĽaNO by tiež navrhovalo upraviť rokovací poriadok, aby sa dalo predchádzať týmto situáciám.

Líder OĽaNO zdôraznil, že parlamentná obštrukcia je úplne legitímny nástroj parlamentnej demokracie, táto situácia sa však podľa neho nedá riešiť.

Matovič sa obáva odvety Smeru

"Ak pôjdeme touto cestou ďalej, Andrejovi Dankovi sa nepodarí spustiť schôdzu do volieb. Bude blokovaná celý čas. Nepomôže to nikomu, nikto nebude mať vyššie prídavky, dôchodcovia nebudú mať 13. dôchodky a po voľbách nám to Fico vráti," povedal s tým, že Smer môže zablokovať parlament aj na štyri roky.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka do 9. hodiny.

Dôvodom je pokračujúca obštrukcia nezaradených poslancov okolo Beblavého, ktorí nechcú opustiť priestor pred rečníckym pultom.

Tvrdia, že zákony boli na mimoriadnu schôdzu predložené nezákonne, a žiadajú, aby Danko podal podnet na Ústavný súd SR, ktorý by v zrýchlenej lehote rozhodol o zákonnosti zvolania schôdze.

Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.