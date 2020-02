Fico sa pustil do Bugára. Tridsať rokov sa váľal v parlamente, tvrdí šéf Smeru

Fico nám nevie zabudnúť, že musel skončiť ako premiér, vraví Bugár.

19. feb 2020 o 19:53 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Šéf Smeru Robert Fico sa po stredajšom pokuse o rokovanie parlamentu pustil do predsedu Mosta-Hídu Bélu Bugára, ktorý bol posledné štyri roky jeho vládnym partnerom.

Vyčíta mu, že Most-Híd nepodporil otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce Smer schváliť pre seniorov 13. dôchodok a zvýšenie prídavkov na deti.

Schôdzu od jej otvorenia v utorok blokujú okupáciou rečníckeho pultu šiesti poslanci, ktorí kandidujú za koalíciu PS-Spolu.

Otvoriť sa ju podarilo poslancom Smeru, SNS a ĽSNS s prispením skupiny odídencov z SaS okolo Ľubomíra Galka.

Fica na tlačovej konferencii podráždila otázka, či sa Smer s Galkovou skupinou na pomoci dohodol. "S pánom Galkom a Jozefom Rajtárom, čo nám pozeral účty, sa nebavím vôbec," odvetil.

Pripomenul tým to, že Rajtárov asistent Filip Rybanič si ešte ako zamestnanec Tatra banky pozeral účty podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka.

Fico: Bugár sa váľal v parlamente

"Béla Bugár nám jasne povedal, že on už s nami nie je," opísal Fico odmietnutie podpory mimoriadnej schôdze zo strany šéfa Mosta-Hídu.

Fica vraj "naozaj prekvapuje, že štyri roky bačoval na najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a on teraz bude hovoriť, že on by už so Smerom nikdy nešiel".