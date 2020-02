Z nadhadzovača pastorom. Pre Američana sa stal bejzbal na Slovensku misiou

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

21. feb 2020 o 10:15 The Slovak Spectator

1. Kto má šancu preliezť parlamentný prah? Komu pomôžu hlasy zo zahraničia? Odpovede na otázky, ktoré si kladieme pred voľbami: Five big questions to ask ahead of election in Slovakia

2. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť môže vládu kritizovať. Dokáže naďalej zostať nezávislá? Fiscal council can criticise, but not halt, the irresponsible spending of public money

3. Rómovia v kampani chcú, aby aj ich hlas znel proti extrémizmu: 2020 election sees unprecedented mobilisation of Roma

4. Zabíjačka v Ružinove, gala koncert Saxophobie či ochutnávka vín už v najbližších dňoch v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Slováci dodajú komunikačné technológie do NATO: Slovak company won NATO tender

6. Nielen Ľudovít Štúr. Viete, ktoré ďalšie významné osobnosti sa narodili v Uhrovci? Where the Slovak language was born: Uhrovec

7. Viete, kde sa v Bratislave nachádza najviac nevyužitých pozemkov s pustnúcou zástavbou? Brownfields in Bratislava make up an area the size of Lamač



8. Ktoré slovenské filmy sa tento rok objavia na Berlinale? Berlinale will feature several Slovak films

9. Zavraždený novinár a jeho snúbenica majú pamätník v Európskom parlamente: Memorial dedicated to Kuciak, Kušnírová and Caruana Galizia decorates European Parliament

10. Z nadhadzovača pastorom. Pre Američana sa stal bejzbal na Slovensku misiou: Former American baseball pro has found home base in Bratislava

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.