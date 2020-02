Na východe nič nie je? Nórka a Rus nesúhlasia

Ingeborg z Nórska trvalo pol roka, kým si na Košice zvykla. Dnes ich miluje.

22. feb 2020 o 9:06 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

Do Košíc prišli pred tromi rokmi. Nórka Ingeborg z Nemecka a Rus Sergej z Dánska. Obaja kvôli práci blízko Prešova.

V podcaste hovoria o začiatkoch a prvých pocitoch z Košíc, slovenského mesta tolerancie. Prezradia tiež niektoré zo svojich obľúbených miest v Košiciach a ich okolí, ktoré by turisti nemali vynechať.

Sergej prezradí, prečo miluje Slovensko a rovnako predvedie svoj východniarsky prízvuk. Keďže obaja žijú v Košiciach už pár rokov, sú aj veci, ktoré by sa v Košiciach mali zmeniť. Ktoré to sú?

Vypočujte si nový diel anglického podcastu Spectacular Slovakia, v ktorom cudzinci potvrdzujú, že východ toho ponúka viac než dosť.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.