Google stopol viaceré predvolebné videá Smeru, šíria bludy

O Kiskovi šíry hoaxy, ako by navozil tisíce migrantov.

22. feb 2020 o 13:17 Peter Kováč

BRATISLAVA. Približne tridsať reklám, ktoré chcel cez službu Google Ads nasadzovať Smer v rámci svojej predvolebnej kampane, americká spoločnosť Google zablokovala.

Ide najmä o reklamné bannery, ktoré sa zobrazujú pri prehliadaní webu, no sú medzi nimi aj dve videá z YouTube.

Upozornil na to portál živé.sk, ktorému to potvrdila samotná spoločnosť Google.

Blokovanie sa týka napríklad videa, v ktorom Smer útoční na exprezidenta Andreja Kisku a šíri o ňom nepravdivé informácie.

Tvrdí napríklad, že by na Slovensko ako prípadný nový premiér navozil tisíce migrantov, ľudia by následne prišli o prácu a pracovalo by sa len do stredy.