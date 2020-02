Vydavateľstvo Penty odmietlo uverejniť inzerát OĽaNO, tvrdí Matovič

Matovič sa domnieva, že ide o ovplyvňovanie parlamentných volieb.

22. feb 2020 o 15:04 SITA, Peter Kováč

BRATISLAVA. Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Na tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina Penta, no vydavateľstvo chcelo inzerciu upravovať.

Matovič sa domnieva, že ide o ovplyvňovanie parlamentných volieb, ktoré budú na Slovensku ďalšiu sobotu, 29. februára.



„Prišla nám odpoveď, v ktorej sa uvádza, že inzerát môže byť uverejnený, iba ak nebude obsahovať prieskum verejnej mienky a bude vymazaný tretí odsek," vyhlásil Matovič.

Odstránenie prieskumu je pochopiteľné vzhľadom na prebiehajúce dvojtýždňové moratórium vzťahujúce sa na predvolebné prieskumy verejnej mienky.

Zarážajúcejšiae je podľa Matoviča požiadavka na úpravu textu.

"V ňom sa spomína, že nám vládnu ľudia, ktorí vydali kľúčové inštitúcie štátu do rúk mafie a dovolili vytunelovať zo zdravotníctva 400 miliónov eur, ktoré boli určené na liečenie ľudí. To je jasný zásah do priebehu volieb,“ dodal Matovič.

Práve Penta sa v zdravotníctve silne angažuje. Vlastní celú sieť súkromných nemocníc, zdravotnú poisťovňu Dôvera, ale aj sieť lekární Dr. Max.

Novou vlajkovou loďou má byť nová nemocnica na bratislavských Boroch za asi 240 miliónov eur. Záujem o spoluprácu na jej výstavbe prejavila nedávno aj vláda, no Penta partnerstvo odmietla.

Veľký inzerát, o ktorom hovorí OĽaNO, mal byť uverejnený v denníku Plus jeden deň.

Redakcia SME požiadala o stanovisko NMH. Zatiaľ naň čaká.

Pri inzercii platí, že jednotlivé médiá si individuálne určujú pravidlá na zverejňovanie inzerátov.



OĽaNO v reakcii na konanie NMH avizovalo, že stiahne svoju inzerciu zo všetkých titulov, ktoré spadajú do portfólia vydavateľstva News and Media Holding.

Rovnaké vydavateľstvo Penty muselo pritom len v uplynulom týždni vysvetľovať aj dianie v týždenníku Plus 7 dní, z ktorého odišla šéfredaktorka Katarína Šelestiaková.

Výpoveď dala po tom, čo sa jej nepozdával zásah premiéra Petra Pellegriniho zo Smeru do rozhovoru, ktorý redakcii poskytol. Pri autorizácii totiž dosluhujúci premiér žiadal vypustenie záverečných otázok o humore na sociálnych sieťach, kde sa objavujú aj vtipy o Pellegriniho osobnom živote a orientácii.

Kým Šelestiaková v zásahu Úradu vlády videla cenzúru, NMH hovorilo o štandardnom postupe pri autorizácii politického rozhovoru. Samotný Pellegrini zas vyhlásil, že nechcel robiť reklamu humoristickej stránke Zomri.

"Predseda vlády zo zákona nesmie robiť reklamu konkrétnemu produktu, a obzvlášť na to nie je dôvod pri stránke s anonymnými administrátormi, ktorá svojim obsahom ovplyvňuje aj slovenskú politiku," odkázala Pellegriniho hovorkyňa.