Dobré ráno: Odpočúvanie novinárov ho stálo ministerstvo. Pomoc Smeru politickú kariéru

Odídenci zo SaS pomohli minulý týždeň otvoriť mimoriadnu schôdzu.

23. feb 2020 o 23:40 Nikola Bajánová, Lucia Praus

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/uubsp-d49818?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

V politike je od roku 2010. Začal vysoko ako minister obrany. Teraz mu hrozilo, že nebude ani na kandidátke Demokratickej strany, kam sa uchýlil po odchode zo Slobody a solidarity.

Ľubomíra Galka dnes prirovnávajú k Radoslavovi Procházkovi.

Minulý týždeň pomohol so spoluodídencami od Richarda Sulíka vládnym poslancom, keď otvoril mimoriadnu schôdzu k návrhom, ktoré sú nočnou morou nielen ekonómov.

Sme svedkami konca politickej kariéry Ľubomíra Galka? Nikola Bajánová sa pýtala Lucie Praus.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Odporúčanie

Vedeli ste, že Wikipédiu môžete nielen čítať ale aj počúvať? Listen To Wikipedia je multimediálny online nástroj, ktorý v reálnom čase sleduje zmeny v článkoch a písanie nových článkov na celom svete, a premieňa ich na zvuk. Okrem toho, že to je príjemné zabíjanie času, môže vám popri počúvaní padnúť aj čosi zaujímavé do oka na neskoršie prečítanie.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.