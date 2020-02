Odlúčiť rómskeho splnomocnenca od ministerstva vnútra navrhuje aj združenie eduRoma

Nový splnomocnenec by mal byť z rómskej komunity.

24. feb 2020 o 14:01 SITA

BRATISLAVA. Odlúčiť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity od ministerstva vnútra ako silového rezortu je požiadavka, s ktorou treba súhlasiť.

Riaditeľ občianskeho združenia eduRoma Vlado Rafael tak reagoval pre agentúru SITA na požiadavky Memoranda Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku.

Podľa Rafaela by tento úrad mal opäť patriť pod Úrad vlády SR alebo nejakú novú funkciu, napríklad podpredsedu vlády pre ľudské práva.

Takisto podotkol, že to, čo autor memoranda Opre Roma nespomína, ale spomínajú iní aktivisti, je, že nový splnomocnenec by mal byť z rómskej komunity.

„Nemal by to byť len odborník, ale mal by byť aj príslušník daného etnika. Táto požiadavka sa vynára posledných šesť rokov, tlmočili ju aj samotní politici, aj občianski aktivisti," pripomenul Rafael.



Memorandum, ktoré má zlepšiť život Rómov na Slovensku, podpísalo sedem politických strán - Kresťanskodemokratické hnutie, Most-Híd, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity a Za ľudí. Tie sa zaviazali k napĺňaniu 12 požiadaviek, ktoré majú viesť k systémovým zmenám v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej situácie Rómov.

„Politické programy všetkých demokratických štandardných politických strán, najmä opozičných, ale aj Most-Híd, majú celkom dobre rozpracované menšinové témy a riešenie tém chudoby. Ak porovnáme programy s tézou iniciatívy Opre Roma, oni sa vôbec nelíšia, naopak sa veľmi dopĺňajú," podotkol Rafael.



Riaditeľ eduRoma si myslí, že by pomohlo aj splnenie požiadavky vo veci zvýšenia počtu Rómov pracujúcich vo verejnej a štátnej správe.

Dodal však, že ďalšia dôležitá vec, ktorú dokument iniciatívy nespomína, je potreba, aby aj šikovní odborníci Rómovia v štátnej správe už mohli konečne zastávať aj vyššie posty, napríklad post štátneho radcu alebo vyššieho úradníka.

„Rozhodovanie o nás bez nás by už nemalo byť. Slovensko je už dostatočne moderná krajina na to, aby si uvedomila, že určitú participáciu na verejných politikách musia zastávať aj príslušníci menšín. Myslím si, že je to úplne normálna legitímna požiadavka," konštatoval.



Podľa Rafaela ďalším krokom by malo byť vyhodnocovanie týchto politík a pripomínanie politikom, že k čomu sa zaviazali, je potrebné plniť.

„Či má iniciatíva takúto agendu a dokáže to zrealizovať aj v praxi, ukáže čas. Treba však privítať jej vznik. Po páde komunistického režimu bolo takýchto iniciatív niekoľko a Opre Roma je ďalším prirodzeným vyústením rómskej témy a podpory politických programov," uzavrel.



Dokument reaguje na nesystematické riešenia problémov týkajúcich sa chudobných Rómov a Rómiek, ako aj na neustále sa zhoršujúcu situáciu vo všetkých oblastiach života, na narastajúci extrémizmus a prehlbujúcu sa diskrimináciu.

Na memorandum nadväzujú ďalšie aktivity v regiónoch. S Rómami sa stretáva 45 koordinátorov, preberajú s nimi požiadavky memoranda a motivujú ich ísť zodpovedne voliť. Cieľom je získať 15-tisíc podpisov pod memorandum.