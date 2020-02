Študentské spolky vyzývajú študentov, aby išli voliť

Hlavným bodom strán má byť vysokoškolské prostredie.

24. feb 2020 o 13:57 SITA

BRATISLAVA. Študenti majú prísť 29. februára k volebným urnám a voliť strany, ktoré majú jasné vízie pre zlepšenie vysokoškolského prostredia na Slovensku.

Vyzýva ich k tomu študentská rada s viac ako 70 ďalšími školskými organizáciami.

Politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, nie sú ochotné viesť dialóg, nepredstavujú riešenie problémov, tvrdí rada.

Parlamentné voľby budú na Slovensku najbližšiu sobotu. O dôveru občanov sa v nich uchádza 24 politických strán a hnutí.

„My, dolupodpísané študentské spolky, organizácie, študentské časti akademických senátov fakúlt a univerzít a zástupcovia študentov, vyzývame všetkých mladých ľudí, aby využili svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR. Mladí voliči dlhodobo patria medzi najmenej zastúpené skupiny pri voľbách, pritom je to práve naša budúcnosť, o ktorej sa v nich rozhoduje. To, ktorým smerom sa Slovensko vydá, nám napriek zdaniu, nie je ľahostajné, a preto pozorne sledujeme, aké kroky navrhujú jednotlivé strany v oblasti vzdelávania a vedy, keďže tieto považujeme za kľúčové pre úspech a ďalší rozvoj Slovenska. Očakávame, že nová vláda bude v tomto duchu vytvárať na Slovensku prostredie, v ktorom budeme chcieť zostať žiť, študovať, pracovať a rozvíjať našu krajinu,“ uvádzajú organizácie.

Podľa nich je dôležité, aby sa o zmenách v školstve viedla celospoločenská diskusia.

„Štát by za žiadnych okolností nemal zasahovať do akademických slobôd jednotlivých vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Všetci študenti by mali mať možnosť získať vzdelanie v programe podľa ich slobodného rozhodnutia. Pri pohľade na prebiehajúcu kampaň je potrebné rozlišovať medzi kritickou analýzou vysokého školstva na Slovensku a spochybňovaním vzdelávania či výskumu ako spoločensky prospešnej činnosti. Na to, aby sa zlepšovalo naše školstvo a veda, bude potrebný celospoločenský dialóg, ktorý bude možný len vtedy, keď všetky strany budú pripravené počúvať a hľadať kompromisy pre dobro celej spoločnosti,“ dodávajú.

Organizácie neuviedli, ktoré politické strany odporúčajú. „Je ťažké si predstaviť, že niekto, bez jasnej stratégie, plánu a programu, bude schopný posunúť školstvo dopredu. O to viac, ak ide o politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu a nie sú ochotné viesť dialóg.

Mladí ľudia by nemali byť vnímaní ako ľahostajní, preto chceme ako študenti vydať jasnú správu, že tieto strany pre nás nepredstavujú riešenie našich problémov.

Apelujeme na všetkých, ktorí 29. februára 2020 pristúpia k volebným urnám, aby svoj hlas využili zodpovedne. Tak, aby sme sa spoločne vydali na cestu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu, v slobodnom, demokratickom a atraktívnom prostredí,“ dodali.