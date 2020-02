Poslanci nemusia fúkať, nevzťahuje sa na nich Zákonník práce

Je hanbou, ak poslanec rozpráva v parlamente pod vplyvom alkoholu, hovorí politológ.

24. feb 2020 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Poslanci si nevedia predstaviť, že by sa museli v parlamente podrobiť skúške na alkohol. Vyjadrili sa tak viacerí zákonodarci.

Šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič totiž v nedeľu v RTVS vyhlásil, že parlament má problém s alkoholom a poslanci by mali absolvovať dychovú skúšku.

Na poslancov sa nevzťahuje Zákonník práce

Politológ Tomáš Koziak nevie, „ako by sa to v Národnej rade SR prakticky realizovalo, aby dal niekto poslancovi fúkať“. Druhá vec je podľa neho morálna rovina, ktorá je úplne jasná.

Na poslancov sa nevzťahuje Zákonník práce. Riadia sa len zákonom o platových pomeroch ústavných činiteľov a zákonom o rokovacom poriadku parlamentu.

Ten hovorí, že poslanec je povinný pri výkone svojej funkcie správať sa v súlade so zásadami slušného správania sa, dobrých mravov a dodržiavať ústavu, zákony a Etický kódex poslanca. Kódex však Národná rada SR teraz neprijala.

Paška: Nedôstojná téma

Prvý podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška uviedol, že nie je zvykom, aby poslanci fúkali.

„Myslím si, že to ani nepotrebujú. Nemienim to riešiť a nevidím v tom zmysel,“ poznamenal.

Podľa neho návrhy s fúkaním sú len vymýšľaním útokov na niektorých politických protivníkov s cieľom diskreditácie.

„Nestáva sa často, aby sa niekto objavil v podnapitom stave. Nie je to téma dôstojná parlamentu,“ dodal Paška.

Hrnčiar: Matovičov marketing

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z klubu Mostu-Híd uviedol, že vyjadrenie Matoviča chápe ako marketingový predvolebný ťah.

„Poslanci nie sú zamestnancami, oni nemajú zamestnanecký pomer s Národnou radou SR. Je to volená funkcia. Každý by si mal byť vo volenej funkcii vedomý svojho správania sa. Za štyri roky som počas pracovnej doby nikdy nepil alkohol. Nemám s tým problém. Je na každom poslancovi, ako sa správa. To, aby tam niekoho chodil a dával poslancom fúkať, si neviem predstaviť,“ povedal Hrnčiar.

Klus: Rozhodnúť má volič

Podpredseda parlamentu Martin Klus zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) pripomenul, že každý poslanec má slobodný mandát.

„Ak je poslanec evidentne pod vplyvom alkoholu, ako sme to, bohužiaľ, mali možnosť zažiť aj v tomto volebnom období, tak by sa mal zodpovedať pred svojim vlastným voličom. Je chybou voliča, ak takéhoto človeka pošle opäť do parlamentu,“ zdôraznil Klus.

Ak by sa podľa neho problémy s alkoholom stupňovali, potom treba rozmýšľať aj nad zmenou rokovacieho poriadku parlamentu.

„Napríklad, aby dotyčného alebo dotyčnú bolo možné vyviesť zo sály, lebo človek nikdy nevie, čo sa ešte môže stať,“ doplnil.

Poliačik: Chýba právomoc

Nezaradený poslanec Martin Poliačik z neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu nevie, kto by mal právomoc vyžadovať od poslanca, aby fúkal.

„Poslanec je priamo volený zástupca ľudí. Oni sú jediní, ktorí ho môžu kontrolovať mimo trestnoprávnej zodpovednosti alebo platnosti iných zákonov. Poslanec nie je zamestnancom Národnej rady SR a ani nikoho iného, účet mu má vystavovať volič,“ pripomenul.

Poliačik nemá problém vyžadovať, aby verejní činitelia neboli na verejnosti pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky. „To sa však dosahuje verejnou kontrolou, a nie tým, že mu dá niekto fúkať,“ dodal.

Podľa politológa Koziaka je hanbou, ak poslanec rozpráva v parlamente pod vplyvom alkoholu.

„Môže tam prísť opitý, ale mali by mu to spočítať voliči. Je aj na politickej strane, aby si túto formu disciplíny zabezpečila,“ uviedol Koziak.

V parlamente sa nielen v tomto, ale aj v minulých volebných obdobiach, objavili poslanci, ktorí boli podozriví z požitia alkoholu.

Naposledy na januárovej schôdzi šéf OĽaNO Matovič prišiel pred šéfa parlamentu Andreja Danka zo SNS s transparentom, na ktorom bolo napísané: „On je ožratý“.

Danko reagoval, že je rád, že je koniec volebného obdobia a tohto „šialenca“ už neuvidí.

„Pri všetkej úcte, toto čo ste napísali, je neskutočná drzosť,“ povedal Danko Matovičovi.