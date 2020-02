Most hlasovať neprišiel, Fico to považuje za zradu

Plénum posunulo trináste dôchodky do druhého čítania.

25. feb 2020 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Najväčším sklamaním pri hlasovaní v Národnej rade (NR SR) je permanentné zradcovstvo Bélu Bugára a jeho strany Most-Híd.

Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer Robert Fico. Parlament dnes schválil návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní.

O dôchodkoch rokujú v skrátenom konaní

Zavedenie trinástych dôchodkov tak plénum prerokuje v zrýchlenom režime na aktuálnej schôdzi.

V štandardnom režime sa poslanci návrhmi zákonov zaoberajú na dvoch parlamentných schôdzach. Poslanci pléna za stranu Most-Híd sa na mimoriadnej 58. schôdzi od jej začiatku nezúčastňujú.



Za skrátené konanie k trinástym dôchodkom hlasovalo 76 poslancov, deväť poslancov sa zdržalo.

Okrem poslancov za Smer, Slovenskú národnú stranu a Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko sa na hlasovaní zúčastnili aj poslanci za hnutie Sme rodina, ktorí sa zdržali hlasovania, Eduard Adamčík z Mostu-Híd a niekoľkí nezaradení poslanci.

Fico na tlačovke potvrdil, že v tejto veci nerokoval ani s hnutím Sme rodina, ani s Eduardom Adamčíkom.

Smer v diskusii chýbal

Predseda Smeru sa vyjadril aj k neúčasti predstaviteľov strany v nedeľnej diskusnej relácii RTVS a v pondelkovej diskusnej relácii, ktorú spoluorganizovali Hospodárske noviny a Rádio Expres.

Na diskusiách sa mal zúčastniť volebný líder strany Peter Pellegrini. Ten je však od nedele hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici. Nahradiť ho mal práve Fico.

„V nedeľu som bol dosť ďaleko od Bratislavy. Vôbec nikto od nás nerátal, že by som mal ísť do relácie. Nebol plán, aby som sa ja zúčastnil na diskusiách, ani v nedeľu, ani v pondelok, tak mňa do toho neťahajte. So mnou to nemá nič spoločné,“ povedal Fico.