Dobrú chuť: Čoje prezradil, ktoré jedlo nemá rád

Podcast do dobrom jedle a jedení.

26. feb 2020 o 6:52 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4A9FIJHWvH8UVqTR9C9cgr

Jedlo je vášeň. Alebo by teda aspoň mala byť. A, nuž viete ako to s vášňami chodí: zrazu ani neviete ako a neustále o nich rozprávate. Dávate všetkým navôkol najavo. A niekedy, niekedy to prerastie do ešte vážnejšieho vzťahu.

Vtedy pomáha založiť si napríklad blog. Alebo konto na sociálnych sieťach. Ako Daniel Feranec, jeden z najznámejších – ak nie úplne najznámejší – slovenských foodblogerov. Poznáte ho ako Čoje. A keď si pozeráte jeho Instagram, nuž, skrátka vám vyhladne.

Počúvate Dobrú chuť, týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení... ale aj o všetkom, čo s gastronómiou súvisí. A dnes tu máme nášho kolegu, foodblogera a po novom aj podcastera s jeho Podgastom, hosťom Dobrej chuti je tento týždeň Čoje.

