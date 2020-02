Exit poll je presný ako pohľad na teplomer (otázky a odpovede)

Pre exit poll je zásadná ochota ľudí odpovedať anketárom.

28. feb 2020 o 15:11 Michal Katuška

BRATISLAVA. Anketári sa nepýtajú na to, čo bude, ale na to, čo sa už stalo. Preto by mali byť exit polly - volebné prieskumy, v ktorých odpovedajú voliči vychádzajúci z volebných miestností, oveľa presnejšie ako bežný predvolebný prieskum.

Zhoduje sa na tom všetkých päť prieskumných agentúr, ktorých zástupcov oslovil denník SME.

Výsledky exit pollov zvyknú prieskumné agentúry zverejniť nanajvýš minúty po uzavretí volebných miestností.

Ľudia sa ich výsledky teda dozvedia niekoľko hodín pred tým, ako sú sčítané skutočné hlasy vo voľbách.

Po skončení parlamentných volieb 29. februára 2020, prinesú po desiatej večer takéto okno do budúcnosti dve prieskumné agentúry.

Prečítajte si súbor otázok a odpovedí o exit polloch, ktorý zostavil denník SME.

Aký je rozdiel medzi exit pollom a predvolebným prieskumom?

Pri oslovovaní respondentov do predvolebného prieskumu sa ich anketári zvyčajne pýtajú, koho by volili, keby boli voľby najbližší víkend.

V exit polle naopak odpovedajú ľudia, ktorí práve vyšli z volebnej miestnosti a svoj hlas teda práve odovzdali.