Hodnoty a profesionalita sú pri voľbách najdôležitejšie, tvrdia osobnosti (anketa)

Osobnosti odpovedajú, na základe čoho sa pri voľbách rozhodujú.

27. feb 2020 o 17:12 Ján Krempaský, Peter Kováč, Lucia Praus, Zuzana Matkovská, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Vybrali sme niekoľko osobností slovenského verejného života a spýtali sme sa ich rovnakú otázku: Na základe akého kritéria sa budete rozhodovať pri voľbách 29. februára, čo je podľa vás dôležité zohľadniť pri výbere?

V odpovediach sa opakuje apel na slušnosť a zodpovednosť strán a kandidátov, ktorých chcú osobnosti voliť. Väčšina hovorí pri rozhodovaní o budúcnosti Slovenska aj o programoch strán a o tom, ako dokážu politici sľuby naplniť.

Prečítajte si, ako osobnosti odpovedali:

Eva Lavríková (zdroj: Archív E.V.)

Eva Lavríková

hovorkyňa Za slušné Slovensko

Rozhodovať sa chcem zodpovedne. Zodpovedne sama voči sebe – zodpovedať si na otázky, čo je pre mňa pri správe krajiny dôležité, ktoré témy považujem za kľúčové, ktoré strany ponúkajú v týchto témach skutočné riešenia a majú na kandidátkach skutočných odborníkov. Ale zodpovedne aj ku krajine, spoločnosti ako takej, našej budúcnosti, budúcnosti našich detí.

A tak, ako sa zodpovedne chystám rozhodovať ja, chcela by som veriť, že si zvolíme zodpovedných politikov. Krajina si nemôže dovoliť ďalšie politické sklamanie. Prosím, nedopustime to.

Iveta Radičová (zdroj: Marko Erd)

Iveta Radičová

bývalá predsedníčka vlády SR

Slovensko čelí viacerým zásadným výzvam: nedokonalej demokracii sprevádzanej zlyhaním právneho štátu, nedôverou k justícii, polícii a prokuratúre, nízkej úrovni politickej kultúry, vysokej miere korupcie.

Sociálno-ekonomické problémy sú dôsledkom štrukturálnych problémov trhu práce, spolu s priepasťou medzi ponukou vzdelávania a dopytom po kvalifikácii na trhu práce, zaostávaním v inováciách a tvorbe pracovných miest s pridanou hodnotou s vyššími mzdami, regionálnymi rozdielmi, poddimenzovanou infraštruktúrou vrátane dostupnosti a kvality sociálnych a verejných služieb.

Demografická kríza si vyžaduje zásadnú odpoveď tak v rodinnej politike, ako aj v penzijnom systéme. Obnovenie medzigeneračnej solidarity predpokladá investície do zdravia, vzdelávania, bývania, ochrany životného prostredia.

Svoj hlas dám politickej strane, ktorá ponúka konkrétne realizovateľné kroky na riešenie uvedených výziev.

Gabriel Šípoš (zdroj: FOTO ARCHÍV SME - VLADIMÍŘ ŠIMÍČEK)

Gabriel Šípoš

šéf Transparency International Slovakia

Zvyknem voliť strategicky, teda hľadám, kde by bol môj hlas najefektívnejší. Keďže máme pomerný volebný systém, nejde o to, ktorá strana má najviac hlasov, ale o to, kto vie s kým postaviť mne názorovo najbližšiu – najviac protikorupčnú koaličnú vládu.

Preto budem voliť niekoho v blízkosti piatich percent, koho úspech či neúspech nakoniec rozhodne o zložení a protikorupčnom odhodlaní novej vlády.

Juraj Šteňo (zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

Juraj Šteňo

neurochirurg a dekan LF UK

Budem sa rozhodovať najmä podľa časti programu týkajúcej sa zdravotníctva a školstva.

Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií

Tieto voľby považujem za dôležitý medzník v novodobej histórii Slovenska, ktorý nás môže posunúť dopredu, ale aj výrazne dozadu. Pre mňa sú hlavnými kritériami kvalitný program v oblasti zdravotníctva a dôležité reformy, udržateľnosť verejných financií, rovnosť pred zákonom a zodpovedná zahraničná politika.

Magda Vášáryová (zdroj: FOTO TASR)

Magda Vášáryová

predsedníčka spolku Živena, bývalá veľvyslankyňa aj poslankyňa

Mojím hlavným kritériom je, kto môže zostaviť vládu a akú. Môžeme sa do niekoho zamilovať, môžeme niekoho nenávidieť, ale v záujme štátu je mať dobrú vládu, ktorá sa opiera o väčšinu v parlamente.

Potom sa pozerám, akých odborníkov majú strany minimálne v štyroch oblastiach. Mňa nejaký líder strany neoslovuje, pre mňa je dôležité, koho má strana pripraveného ako prípadného ministra alebo ministerku financií, školstva, kultúry a zdravotníctva.

Tretím kritériom je, či ľudia, ktorých som si vybrala a ktorých budem krúžkovať, už niečo urobili. Lebo nedá sa ísť z povolania baču na ministerstvo financií či kultúry, a to nemám nič proti ovečkám. Pozerám sa aj na to, či už ľudia boli v nejakých funkciách a nezbláznili sa z toho a nakoľko im to stúplo do hlavy.

Mária Lévyová

prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Kým ľudia pristúpia k volebným urnám, mali by si pozorne prečítať programy jednotlivých politických strán. Sľubov na zlepšenie zdravotníctva tu už bolo dosť, napriek tomu dnes nemáme funkčný a efektívny systém, ktorý by riešil priority a potreby pacientov. Je preto dôležité hľadať vo volebných programoch predovšetkým reálne ciele, ako aj pozrieť sa spätne na to, čo strany navrhovali, podporili či presadili pre zlepšenie nášho zdravotníctva v minulosti.

Ísť voliť nie je naša povinnosť, ale je to naše právo a zodpovednosť voči sebe, našim deťom a vnúčatám.

Mária Patakyová (zdroj: TASR/Dano Veselský)

Mária Patakyová

ombudsmanka

Voliť toho, koho oponentmi by sme sa neobávali po voľbách stať. Tak znie múdrosť, s ktorou som sa raz v minulosti stretla a ktorá bude pre mňa aj v blížiacich sa voľbách veľmi inšpiratívna. Myslím si, že je to výstižná myšlienka hodná nasledovania.

Peter Visolajský (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Peter Visolajský

pediater a šéf LOZ

Pri voľbách sa snažím nevnímať prázdne politické heslá a bilbordy. A hoci si pozerám volebné programy, rozhodujúci pre mňa sú konkrétni kandidáti. Krúžkujem ľudí, ktorí svojimi skutkami dokázali, že chcú Slovensku pomáhať, a to nielen pred voľbami, ktorí sa nedali kúpiť ani neohli chrbát a bojovali za pravdu.

Keďže chcem zlepšenie zdravotníctva, sú u mňa diskvalifikované strany, ktoré majú v tíme ľudí prepojených na Pentu, ktorá parazituje na zdravotníctve. Skúsenosti hovoria, že tieto strany slovenské zdravotníctvo nezmenia.

Chcem lepšiu krajinu, kde vládne slušnosť a spravodlivosť, preto kandidáti, ktorí nevedia slušne konať, alebo kandidáti spájaní hoc aj s malými podvodmi u mňa rovnako neprichádzajú do úvahy.

Keďže demokracia stojí na povinnostiach, právach a slobodách každého jednotlivca, preferujem kandidátov, ktorí skutkami ukázali, že tolerancia a pomoc iným pre nich nie je len moderné heslo.

A vzhľadom na moje spomienky z komunizmu sa snažím vyhýbať sa novodobým "pokrokovým sociálnym inžinierom".