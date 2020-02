Lekárska komora žiada premiéra o stretnutie v súvislosti s koronavírusom

Komora chce byť pripravená na všetky možné alternatívy.

26. feb 2020 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Slovenská lekárska komora (SLK) žiada premiéra o stretnutie v súvislosti s očakávaným príchodom nového koronavírusu.

Premiérovi komora zároveň ponúka svoju pomoc. V stredu o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

Prezident komory Marián Kollár sa listom obrátil na predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý je poverený riadením ministerstva zdravotníctva, a požiadal ho o stretnutie čo najskôr.

SLK považuje podľa jej prezidenta za samozrejmosť a povinnosť byť v tejto výnimočnej situácii informovaná. Komora chce byť tiež pripravená na všetky možné alternatívy prichádzajúce v týchto súvislostiach do úvahy.

"Nechceme pripomínať, že to budeme to práve my, lekári, ktorí v prípade riešenia akýchkoľvek možných situácií, ktoré môžu nastať, budeme v prvej línii," píše sa v liste.



Pre koronavírus sa vo štvrtok uskutoční aj zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.

Počas zasadnutia budú členovia informovaní o tom, ako je Slovenská republika pripravená zabezpečiť karanténu obce či regiónu v prípade nákazy koronavírusom.

Na rokovaní bude prítomná aj podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Lucia Gocníková, ako aj hlavný hygienik Ján Mikas.