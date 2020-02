Čaputová sa podľa Danka spolieha na to, že budúca vláda urobí všetko naopak

Prezidentka žije v inej dimenzii, vyhlásil Danko.

26. feb 2020 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová sa spolieha na to, že príde vláda, ktorá urobí všetko naopak ako táto vláda. Médiám to v stredu povedal predseda národnej rady Andrej Danko (SNS).

Poslanci národnej rady v utorok 25. februára schválili trinásty dôchodok a odmietli Istanbulský dohovor.

Prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na to uviedla, že sa k prerokovaným zákonom vyjadrí až po voľbách.



„Prezidentka žije v inej dimenzii. Ja som to videl, keď sme rokovali o Istanbulskom dohovore. Prišla so stanoviskom, ktoré jej napísali poradcovia Mazák a Procházka, nedala si povedať a nedalo sa s ňou pohnúť ani vľavo, ani vpravo. Principiálne si stojí na pozícii, že sa spolieha na svoj tím. Takisto si myslím, že to odhadla tak, že má čas a spolieha sa na to, že príde vláda, ktorá urobí všetko naopak ako táto vláda,“ uviedol Danko.