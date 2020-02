Bývalý policajný viceprezident Málik: Lučanský má k nezávislosti ďaleko, aj on kryl Kočnera

Bývalý prvý policajný viceprezident JAROSLAV MÁLIK pôsobil dva roky ako druhý najvyššie postavený muž v polícii, a to hneď za exšéfom polície Tiborom Gašparom. Zviditeľnili ho najmä problémy s bezpečnostnou previerkou, keďže vznikli spory o to, či mu na novú funkciu platí staršia spravodajská previerka. Kauzu zvládol, no z polície na vlastnú žiadosť vlani odišiel.

V polícii nie ste od vlaňajšieho októbra, keď ste na vlastnú žiadosť odišli z postu policajného pridelenca v Srbsku. Prečo ste sa rozhodli prehovoriť o pomeroch až teraz?

Myslím si, že treba povedať pravdu. Je zúfalé, ako sa to v polícii vyvíja. Samozrejme, k otvorenosti ma vedú aj parlamentné voľby, pretože chcem, aby naozaj došlo k zmene a očiste polície. No aj keby ste mi zavolali deň po odchode do civilu, povedal by som to isté, čo hovorím dnes.

V žiadosti o uvoľnenie do civilu ste okrem iného napísali, že nemáte dôveru vo vedenie polície, prokuratúry či ministerstva vnútra. Polovicu času vládnutia tejto garnitúry ste však boli prvým policajným viceprezidentom. Ako tomu rozumieť?