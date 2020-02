Predbežné výsledky volieb. Ktorá strana by vyhrala podľa exit pollu?

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

BRATISLAVA. Voliči, ktorí prišli v sobotu k urnám, dali najavo, že po ôsmich rokoch vlády Smeru túžia po zmene.

Najviac hlasov by podľa exit pollu agentúry Focus pre TV Markíza získalo OĽaNO. Prieskum tak potvrdil nárast podpory pre hnutie Igora Matoviča z posledných týždňov.

Obyčajní ľudia podľa prieskumu mali získať 25,8 percenta, oproti poslednému zverejnenému prieskumu si polepšili o viac ako dvanásť percent.

Naopak, doteraz preferenčne najsilnejší Smer výrazne klesol, skončil síce druhý, ale podľa exit pollu získal len 14,9 percenta. Pred voľbami mala strana ešte 17 percent.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Darilo sa liberálom, prepadli extrémisti

Z nových strán sa malo najviac dariť PS-Spolu. Koalíciu podľa agentúry Focus volilo 9,7 percenta opýtaných. Na štvrtom mieste mala skončiť SaS s 8,3 percentami.

Do parlamentu by sa mala dostať aj strana bývalého prezidenta Andreja Kisku. Za ľudí získalo podľa exit pollu 7,8 percenta. Len o 0,3 percenta menej malo získať hnutie Sme rodina Borisa Kollára.

Najväčší prepad oproti poslednému prieskumu zaznamenali extrémisti z ĽSNS, ktorých by podľa exit pollu volilo 6,5 percenta. V polovici februára im Focus nameral ešte 12,2 percenta.

Poslednou stranou, ktorá by prešla do parlamentu, je KDH. Hnutie posledné týždne balansovalo na piatich percentách, čo je hranica pre vstup do parlamentu. Podľa agentúry Focus ich malo voliť 5,1 percenta opýtaných.

Bez maďarských strán?

Po prvýkrát by nemali byť v parlamente zastúpené maďarské strany. Preferencie Mostu-Híd sa dlhodobo pohybovali okolo štyroch percent a aj keď s blížiacimi sa voľbami mierne rástli, strana by sa podľa prieskumu do parlamentu nemala dostať. Podľa prieskumu získala len dve percenta. Mimo parlamentu zostane aj Maďarská komunitná spolupatričnosť.

SNS by malo po štyroch rokoch v parlamente skončiť. Strane podľa prieskumu dalo svoj hlas len 2,4 percenta voličov, čo je najhorší výsledok strany v histórii.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.