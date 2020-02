Témou strán sú aj odchody sudcov do dôchodku. Systém neplatí pre všetkých rovnako

V systéme sú aj sudcovia, ktorí už presiahli hranicu 65 rokov.

26. feb 2020 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Témou strán sú aj odchody sudcov do dôchodku. Systém totiž v súčasnosti neplatí pre všetkých rovnako.

Vyplýva to z odpovedí viacerých politických strán a hnutí na otázky agentúry SITA, čo plánujú s touto problematikou robiť.

Odvolanie musí odobriť Súdna rada aj prezident

Okrem iného súhlasia politici s tým, aby fungoval pre sudcov jednotný systém na základe zákona. V praxi by tak nerozhodovala o sudcoch, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, Súdna rada SR, ale automaticky by im zanikol mandát.

V súčasnosti platí, že návrh na odvolanie sudcu pre dosiahnutý vek musí odobriť najskôr Súdna rada SR a následne prezident. Vo viacerých prípadoch pritom rada, ako najvyšší samosprávny orgán justície, postupovala rozdielne. V systéme sú tak aj sudcovia, ktorí už presiahli hranicu 65 rokov.

V systéme odvolavánia sudcov chce strana Sloboda a Solidarita ponechať právomoci prezidenta.

„Zrušíme tiež rozhodovane súdnej rady o tom, ktorý sudca v penzijnom veku bude odvolaný, a ktorý nie, pretože všetci sudcovia budú automaticky predložení na odvolanie prezidentom pri dovŕšení penzijného veku,“ uviedol Alojz Baránik.

Miroslav Beblavý súhlasí s jednotným systémom. Na diskusiu je skôr podľa neho nastavenie vekovej hranice.

„Považujem to za správne. Otázkou je, v akom veku by mali sudcovia končiť, či po dovŕšení 65 alebo 67 roku, ale mali by sme mať systém, v ktorom by sudca po dovŕšení určeného veku už nemohol súdiť,“ uviedol Beblavý.

Systém pôsobí až príliš uzatvorene

Aj strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko upozorňuje na to, že systém v súčasnosti nepostupuje voči všetkým sudcom rovnako. „Niektorí sudcovia presluhujú aj po stanovenom veku a sú vo svojich funkciách naďalej.

Niektorí sú naopak odvolávaní okamžite po tom, ako dovŕšia stanovený vek,“ uviedol za kotlebovcov Martin Beluský.

Ján Marosz z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vníma, že súdny systém pôsobí niekedy až príliš uzatvorene.

„Prekážka veku nemusí byť vždy najväčším problémom. Na druhej strane však máme množstvo mladých sudcov - čakateľov, ktorí sa nevedia dostať do toho uzavretého systému, ktorý je blokovaný aj sudcami s vysokým vekom. Bol by som za to, aby fungovala istá rovnováha, a aby pozícia sudcu nebola doslovne doživotná,“ povedal Marosz.