Bol za divadelníka, teraz skúša novú rolu. Aký by bol Matovič premiér?

Radičová jeho schopnosti komentovať nechcela.

26. feb 2020 o 18:24 Lucia Praus

BRATISLAVA. Za desať rokov v politike získal povesť nepredvídateľného politika, ktorý často vo svetlách reflektorov sľubuje šokujúce zmeny či obviňuje politických súperov zo závažných činov, no keď zhasnú, zostáva po ňom iba ticho.

Líder OĽaNOIgor Matovič má teraz ambíciu stať sa predsedom vlády, ktorú by tvorili strany demokratickej opozície. Sám pripustil, že ak jeho hnutie vyhrá voľby, čo naznačujú trendy z posledných zverejnených predvolebných prieskumov, chce zastávať pozíciu premiéra.

"Nebojím sa zodpovednosti a považoval by som za hanbu, že radšej budem utekať," odpovedal Matovič v stredu na otázku, či by sa stal premiérom.

S touto možnosťou sa zmierujú aj jeho politickí súperi a možní partneri v koalícii.

Je podľa nich lepšie, aby bol premiérom Matovič, ako keby nominoval niekoho iného.

Odôvodňujú to tým, že bez politického krytia by to mohlo dopadnúť ako súčasná vláda, keď je premiér Peter Pellegrini podriadený predsedovi Smeru Robertovi Ficovi.

"Matovič je intuitívny, ťažko predvídateľný politik, ktorý rýchlo zabudol na to, čo hovoril, ale teraz sa ocitá v inej situácii," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že vládna zodpovednosť ho bude nútiť k väčšej ostražitosti, vecnosti a bude musieť byť menej konfrontačný.